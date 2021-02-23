Фото и видео ⟩ Полиция обнародовала видео произошедшей во вторник аварии с участием четырех автомобилей
В 11.10 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на Ярвевана-теэ столкнулись четыре автомобиля. Движение нарушено, сообщает Postimees.
В 11.10 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на Ярвевана-теэ столкнулись четыре автомобиля. Движение нарушено, сообщает Postimees.
«В 11.10 сообщили, что в центре Таллинна по направлению из Ласнамяэ в сторону Мустамяэ перед туннелем Юлемисте столкнулись четыре автомобиля», - передает полиция.
Департамент транспорта просит водителей быть внимательными на дороге, поскольку во вторник есть опасность гололеда. Ярвевана-теэ покрыта льдом.
В пятницу Центр надзора за дородным движением опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео с регистратора одной из машин, участвовавших в этом ДТП и прокомментировал его.
"Причины этой конкретной аварии можно искать как в неверно выбранной дистанции, так и в неправильном приеме вождения в попытке спасти ситуацию. Водитель потерял управление транспортным средством еще при смене полосы движения перед аварией", - пишет центр.