Картина дня: государственные награды, коронавирусный печальный рекорд и проблемы с пособием
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 6551 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 962, то есть 14,7% от общего количества. Читать далее...
Накануне Дня независимости Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные награды людям, выдающиеся заслуги которых изменили жизнь в Эстонии к лучшему. Всего наград удостоятся 152 человека. Читать далее...
Сегодня стал известен список государственных наград, вручаемых президентом в честь годовщины Эстонской Республики. Читать далее...
Роман Защеринский, повар, сособственник ресторанов Moon, Kolm Sibulat, Mantel & Korsten награжден Орденом Белой звезды V класса за продвижение эстонской гастрономической культуры. Читать далее...
Новость Postimees о живущей в Вирумаа семейной паре, которая в течение нескольких лет заставляла двух несовершеннолетних детей сидеть по выходным в темной комнате - без окон и света - и в отношении которой прекратили уголовное производство по принципу оппортунитета, вызвала негодование из-за неожиданно мягкого решения суда. Читать далее...
По словам вирусолога Ирьи Лутсар, встречавшийся вчера с правительством научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, так как мягкие ограничения больше не работают, а способность столичных больниц принимать коронапациентов имеет свои пределы. Читать далее...
Обратившийся в редакцию Rus.Postimees житель Маарду Сергей имеет инвалидность и получает от Кассы по безработице пособие для поездки на работу. Компенсация за январь вызвала у читателя и его супруги недоумение, так как выплаченная сумма оказалась значительно меньше предполагаемой. Читать далее...
Суд вынес в качестве наказания арест сроком на полмесяца мужчине, который поехал с женой и детьми в Тарту за покупками, не имея права на управление и находясь в нетрезвом виде. Также был назначен штраф ехавшей с ним жене, которая не помешала мужу сесть за руль после того, как он употребил алкоголь. Читать далее...
Сегодня, 23 февраля, до Эстонии из Северной Африки доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, из-за чего снег может иметь желтоватый оттенок. Песчаная пыль, которая миновала тысячи километров, не опасна для здоровья людей, но желтый снег есть не стоит, что и так должно быть понятным жителям северных стран. Читать далее...