Картина дня: государственные награды, коронавирусный печальный рекорд и проблемы с пособием

АНТИРЕКОРД 〉 За сутки в Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, заразились 962

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 6551 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 962, то есть 14,7% от общего количества. Читать далее...

Меркель, Лутсар и еще 150 выдающихся личностей: смотрите, кто в этом году получит госнаграды от президента

Накануне Дня независимости Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные награды людям, выдающиеся заслуги которых изменили жизнь в Эстонии к лучшему. Всего наград удостоятся 152 человека. Читать далее...

Среди награжденных государственными наградами 11 русских имен

Сегодня стал известен список государственных наград, вручаемых президентом в честь годовщины Эстонской Республики. Читать далее...

Повар Роман Защеринский получит орден Белой звезды V класса

Роман Защеринский, повар, сособственник ресторанов Moon, Kolm Sibulat, Mantel & Korsten награжден Орденом Белой звезды V класса за продвижение эстонской гастрономической культуры. Читать далее...

Помощник прокурора: детей мучили по незнанию, а не злонамеренно

Новость Postimees о живущей в Вирумаа семейной паре, которая в течение нескольких лет заставляла двух несовершеннолетних детей сидеть по выходным в темной комнате - без окон и света - и в отношении которой прекратили уголовное производство по принципу оппортунитета, вызвала негодование из-за неожиданно мягкого решения суда. Читать далее...

Лутсар: мы не рекомендуем вводить комендантский час, но более жесткие ограничения — да

По словам вирусолога Ирьи Лутсар, встречавшийся вчера с правительством научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, так как мягкие ограничения больше не работают, а способность столичных больниц принимать коронапациентов имеет свои пределы. Читать далее...

Получатель пособия для поездки на работу сбит с толку: расстояние — семь километров, а платят лишь за два

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees житель Маарду Сергей имеет инвалидность и получает от Кассы по безработице пособие для поездки на работу. Компенсация за январь вызвала у читателя и его супруги недоумение, так как выплаченная сумма оказалась значительно меньше предполагаемой. Читать далее...

Везшего семью за покупками со скоростью 150 км/ч нетрезвого мужчину без прав отправили за решетку

Суд вынес в качестве наказания арест сроком на полмесяца мужчине, который поехал с женой и детьми в Тарту за покупками, не имея права на управление и находясь в нетрезвом виде. Также был назначен штраф ехавшей с ним жене, которая не помешала мужу сесть за руль после того, как он употребил алкоголь. Читать далее...

На Эстонию надвигается пылевое облако из Сахары: сегодня может выпасть желтый снег

Сегодня, 23 февраля, до Эстонии из Северной Африки доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, из-за чего снег может иметь желтоватый оттенок. Песчаная пыль, которая миновала тысячи километров, не опасна для здоровья людей, но желтый снег есть не стоит, что и так должно быть понятным жителям северных стран. Читать далее...