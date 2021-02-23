Ждем притока инвесторов? ⟩ Рынок недвижимости в Палдиски поднимает голову

У Палдиски много плюсов, уверена маклер бюро недвижимости Uus Maa Кароль Саарик. Во-первых, хорошая логистическая доступность, то есть порт и железная дорога, благодаря которым в город перебрались как транспортные, так и производственные предприятия. Значит, здесь есть рабочие места, и их количество растет.

Во-вторых, это хорошее сообщение с другими населенными пунктами и более дешевый рынок аренды. Многие люди выбрали Палдиски своим местом жительства, а работать ездят в Кейла, Таллинн или еще куда-нибудь.

В-третьих, здесь рядом все необходимое для жизни рядом, а городское пространство постоянно развивается и улучшается. Кроме того, здесь отличная природа, знаменитый глинт и, конечно же, море.

Квартиры двух типов

Палдиски в основном два типа квартир. Большинство - стандартные квартиры советского времени в панельных или кирпичных домах с центральным отоплением.

Но есть и квартиры в более старых каменных домах с интересной планировкой и высокими потолками. Однако их особенность заключается в том, что в 90-х годах центральное отопление в них было отключено и заменено в основном электрическим отоплением.

Цены растут

Хотя уровень цен на квартиры в Палдиски по-прежнему остается приемлемым, они все-таки выросли по причине усилившегося интереса. Например, если прошлой весной двухкомнатная квартира в панельном доме в хорошем состоянии стоила от 22 000 до 24 000 евро, то сейчас подобную квартиру можно купить уже за 32 000 евро и выше. Не правда ли, рост заметен?

Плата за аренду двухкомнатной квартиры в Палдиски находится в диапазоне от 160 до 260 евро в месяц. 6