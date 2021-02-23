Ждем притока инвесторов? ⟩ Рынок недвижимости в Палдиски поднимает голову
Палдиски привлекает все больше и больше новых жителей. Тут и покупают, и снимают жилье. Также этим городом начали интересоваться инвесторы, пишет Kodustiil.
Палдиски привлекает все больше и больше новых жителей. Тут и покупают, и снимают жилье. Также этим городом начали интересоваться инвесторы, пишет Kodustiil.
У Палдиски много плюсов, уверена маклер бюро недвижимости Uus Maa Кароль Саарик. Во-первых, хорошая логистическая доступность, то есть порт и железная дорога, благодаря которым в город перебрались как транспортные, так и производственные предприятия. Значит, здесь есть рабочие места, и их количество растет.
Во-вторых, это хорошее сообщение с другими населенными пунктами и более дешевый рынок аренды. Многие люди выбрали Палдиски своим местом жительства, а работать ездят в Кейла, Таллинн или еще куда-нибудь.
В-третьих, здесь рядом все необходимое для жизни рядом, а городское пространство постоянно развивается и улучшается. Кроме того, здесь отличная природа, знаменитый глинт и, конечно же, море.
Квартиры двух типов
Палдиски в основном два типа квартир. Большинство - стандартные квартиры советского времени в панельных или кирпичных домах с центральным отоплением.
Но есть и квартиры в более старых каменных домах с интересной планировкой и высокими потолками. Однако их особенность заключается в том, что в 90-х годах центральное отопление в них было отключено и заменено в основном электрическим отоплением.
Цены растут
Хотя уровень цен на квартиры в Палдиски по-прежнему остается приемлемым, они все-таки выросли по причине усилившегося интереса. Например, если прошлой весной двухкомнатная квартира в панельном доме в хорошем состоянии стоила от 22 000 до 24 000 евро, то сейчас подобную квартиру можно купить уже за 32 000 евро и выше. Не правда ли, рост заметен?
Плата за аренду двухкомнатной квартиры в Палдиски находится в диапазоне от 160 до 260 евро в месяц.
Можно ожидать, что продажные цены продолжат расти, поскольку на рынке появились мелкие инвесторы, которые увидели возможность получать доход от сдачи внаем. Кроме того, в связи с высвобождением средств из второй пенсионной ступени прогнозируется дальнейший рост цен на недвижимость в небольших городах, в том числе в Палдиски.