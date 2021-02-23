Сидите дома! Ледяной дождь сделал дороги крайне опасными

Из-за ледяного дождя на всех государственных трассах имеются опасные участки. Дорожная обстановка может оставаться крайне сложной в течение всех предстоящих суток.

«Обслуживающие государственные трассы фирмы в полном составе вышли на улице, чтобы провести борьбу с гололедицей. Но нужно учитывать, что эта работа требует времени, а продолжающийся ледяной дождь может повлиять на уже обработанные участки, - сказал директор службы ухода за шоссе Транспортного департамента Райдо Рандмаа. - Мы просим участников движения быть крайне осторожными и по возможности отложить поездки».

Если отложить поездку невозможно, водитель должен учитывать нынешние погодные и дорожные условия, а также то, что тормозной путь по сравнению с летом увеличился в три-четыре раза. Транспортный департамент просит людей держать дистанцию больше, чем обычно, и выбрать отвечающий дорожным условиях стиль вождения.

Сегодня с 11 до 13 часов на номер 112 было получено в Пыхьяской префектуре 62 сообщения о ДТП, Идаской — четыре, Лыунаской — 17 и Ляэнеской — 17 ДПТ.

Большинство из них ДТП без пострадавших, но:

в 11:10 в тоннеле Юлемисте ДТП с четырьмя автомобилями, по предварительной информации один человек доставлен в больницу.

в 11:19 в Палдиски на улице Раэ столкнулись два автомобиля: Toyota и SEAT. Скорая доставила в больницу для проверки здоровья четырехлетнего мальчика, 31-летнюю и 22-летнюю женщин.