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В минувшие выходные 29-летнего хоккеиста Артемия Панарина, открыто поддержавшего оппозиционера Алексея Навального, обвинили в избиении девушки десятилетней давности. В НХЛ заявили, что Панарин отрицает все обвинения, и связали их с его политической позицией.

Обвинения в адрес Панарина высказал его бывший тренер Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде». По словам тренера, рассказать он об этом решился, потому что Панарин «учит жизни огромную страну» и «требует свободы для врунов-уголовников».

В чем состоят обвинения

Материал «За что Артемий Панарин мог сесть в начале 2010-х» был опубликован на сайте «Комсомольской правды» 20 февраля. В нем утверждается, что крайний нападающий американского клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» и самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ «яро критикует порядки в родной стране, но забывает про собственные художества».

Газета взяла интервью у бывшего тренера Панарина Андрея Назарова. В 2011 году Назаров тренировал подмосковный хоккейный клуб «Витязь», за который на тот момент выступал Панарин.

Назаров рассказал газете, что Панарин в декабре 2011 года избил девушку в одном из баров в Риге. Обнародовать эту историю Назарова, по его словам, побудило «поведение Панарина», которое он «в последнее время видит у него в Штатах».

Панарин, по мнению своего бывшего тренера, «из Нью-Йорка учил жизни страну, которая сделала из него человека», «призывал сограждан к беспорядкам и мятежам» и «требовал свободы для бессовестных врунов-уголовников». Также Панарин, по мнению тренера, «льет грязь на страну, где родился и вырос» и «раскачивает стабильность».

Как рассказал Назаров, в декабре 2011 года после того, как «Витязь» проиграл матч местному «Динамо», Панарин пошел в бар отеля «Рэдиссон». «В процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами», - рассказал Назаров.

По его словам, Панарина задержала полиция и составила на него протокол. Ему грозило уголовное дело и реальный срок, добавил бывший тренер. «Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными - за то, чтобы спустить дело на тормозах», - сказал бывший тренер хоккеиста.

Латвийский журналист Айвис Калниньш написал в твиттере, что представитель отеля и несколько источников опровергли информацию Назарова об избиении девушки.

В пресс-службе группы «Рэдиссон» в ответ на запрос Би-би-си сообщили, что согласно политике о защите частных данных компания не комментирует связанные с гостями вопросы.

Би-би-си направила запрос в полицию Латвии и ожидает ответа.

Что сказали в НХЛ

В понедельник обвинения прокомментировали в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», за который сейчас играет Панарин. В заявлении, которое команда опубликовала в своем Твиттере, говорится, что хоккеист отрицает все обвинения. Клуб назвал историю сфабрикованной.

«Это явно тактика запугивания, которая используется против него за откровенные высказывания о последних политических событиях», - говорится в заявлении команды.

«Сейчас Артемий потрясен и обеспокоен, и ему потребуется провести некоторое время вдали от команды», - отмечается в нем.

В заявлении «Нью-Йорк Рейнджерс» также подчеркивается, что команда «полностью поддерживает» Панарина и поможет ему найти источник «необоснованных обвинений».

Высказывания Панарина

Артемий Панарин неоднократно высказывался о политике и критиковал российские власти.

21 января Панарин опубликовал у себя в «Инстаграме» пост в поддержку Алексея Навального, который за несколько дней до этого вернулся из Германии в Россию, где был задержан и арестован.

Летом 2019 года он в интервью Sports.ru раскритиковал Владимира Путина: «Думаю, он уже не понимает, где - хорошо, где - плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям. Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты что, думаешь, станешь видеть свои ошибки? Как ты будешь их видеть?»

Бывший тренер Назаров ранее неоднократно критиковал Панарина за то, что тот открыто выражает свою политическую позицию.