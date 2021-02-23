Автомобиль провалился в пруд: погиб мужчина и две собаки

Место уединенное; водоем, в который провалилась машина, находится между рекой Кейла и лесом. Предварительный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.

По предварительным данным, несчастье могло произойти вчера вечером, когда владелец машины в последний раз выходил на контакт. До аварии мужчина был на охоте и поджидал на опушке леса кабанов. Почему машина съехала с берега, пока неизвестно.