Блог и галерея ⟩ По всей Эстонии объявлены тяжелые погодные условия
Со второй половины дня во вторник Департамент транспорта из-за ледяного дождя и исключительного обледенения на дорогах объявил о тяжелых погодных условиях по всей стране.
Со второй половины дня во вторник Департамент транспорта из-за ледяного дождя и исключительного обледенения на дорогах объявил о тяжелых погодных условиях по всей стране.
Движение нарушено на всех государственных шоссе во всех уездах, с 13 часов во вторник Департамент транспорта объявил о тяжелых погодных условиях, сообщил пресс-секретарь департамента.
Продолжаются работы по уборке снега и льда, но часть государственных шоссе может быть труднопроходимой. Департамент просит водителей быть крайне осторожными и по возможности отложить поездку. Водителей тяжелого автотранспорта просят по возможности дождаться лучших погодных условий на парковке.
По прогнозу, тяжелые погодные условия могут сохраняться до девяти часов в среду.