Кая Каллас: как немногочисленный народ мы особенно ценим тех, кто делает нас больше
Накануне 103-й годовщины Эстонской Республики в зале Академии наук состоялось вручение премий за дело всей жизни в области науки, культуры и спорта, а также премии имени Фердинанда Иоганна Видемана за исследования в области эстонского языка и его популяризацию. Премьер-министр Кая Каллас сказала, награждая лауреатов, что по-настоящему большие достижения не оставляют равнодушной большую часть общества и делают наш народ и наше общество масштабнее.