Кая Каллас: как немногочисленный народ мы особенно ценим тех, кто делает нас больше

«Наука не бывает простой. Но по-настоящему большую науку можно также объяснить простыми словами, и они способна достучаться до многих. По-настоящему большие достижения в области спорта и культуры, а также искусное владение языком также не оставляют равнодушной большую часть общества», - сказала Кая Каллас. Она подчеркнула, что сегодня в управлении государством тоже применяется научный подход: «Разумные решения можно принимать только в том случае, если в твоем распоряжении имеется наилучшая доступная информация, оптимально систематизированная и доступно преподнесенная».

Премьер-министр добавил, что врученные сегодня премии обращены к будущему: «Эта работа означает куда больше, чем просто выдающее достижение, лучшее в своей области. Как немногочисленный народ мы особенно ценим тех, кто делает нашу страну и народ больше, чья работа и деятельность вдохновляют и ценятся и за пределами Эстонии!»

Министр образования и науки Лийна Керсна в свою очередь поблагодарила и поздравила лауреатов государственных премий. «Ваша увлеченная деятельность была замечена и оценена, ваши профессиональные знания важны для общества. Они помогают понимать процессы, происходящие вокруг нас, и предлагают решения для проблем, с которыми мы сталкиваемся», - сказала Керсна.

«Уважаемые лауреаты премий в области культуры и спорта, вы подарили нам интересную возможность открывать жизнь и людей все в новых и новых перспективах. Вы раскрываете для нас суть нашего государства и культуры и своими знаниями и достижениями дарите нам радость и укрепляете наше единство», - сказала министр культуры Аннели Отт.

Премии за дело всей жизни в области науки в этом году получили Тоомас-Андрес Суллинг за развитие коронарной хирургии и представитель гуманитарных наук Юри Тальвет. Лауреатом премии Видемана был провозглашен исследователь эстонских диалектов, языка зарубежных эстонцев и языковых контактов Юри Вийкберг. Премии за дело всей жизни в области спорта получили спортивный функционер и исследователь истории эстонского олимпийского движения Гуннар Паал и тренер по плаванию Ынне Поллисински. Лауреатами премий за дело всей жизни в области культуры стали искусствовед Эха Комиссаров, художник Тийт Пяэзуке и звукооператор и звукорежиссер Энн Сяде.

О достижениях лауреатов и годовых премиях можно подробнее прочитать здесь: