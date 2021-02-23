Галерея ⟩ Пролетевшие над городами Эстонии истребители союзников остались невидимыми для большинства

Уже после полудня редакции Postimees сообщили, что из-за погодных условий не все первоначально запланированные полеты смогут быть выполнены.

В итоге полеты проходили по усеченному плану: например, истребители итальянского подразделения воздушной безопасности Eurofighter Typhoon не взлетели с авиабазы ​​Шяуляй из-за погодных условий.

Из-за облачности в большинстве эстонских городов самолетов не было видно, слышен был только рев мощных двигателей, сообщили читатели Postimees.

В Таллинне десятки людей собрались на площади Вабадузе, надеясь увидеть самолеты собственными глазами, но из-за облаков на этот раз с центральной площади столицы ничего не было видно.

Согласно первоначальному плану полеты должны были состояться сегодня над Таллинном, Кярдла, Курессааре, Пярну, Вильянди, Тарту, Пайде и Раквере и не ниже 300 метров. В полетах должны были принять участие учебно-тренировочные самолеты ВВС Эстонии L-39 и транспортный самолет М-28, истребители воздушной безопасности Германии Eurofighter Typhoon с авиабазы ​​Эмари, истребители подразделения воздушной безопасности Италии Eurofighter Typhoon с авиабазы ​​Шяуляй и четыре истребителя F-15 ВВС США.