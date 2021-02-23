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  • Из-за гололеда в травмопункты по всей Эстонии попали уже десятки человек
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Из-за гололеда в травмопункты по всей Эстонии попали уже десятки человек

Фото иллюстративное. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Ледяной дождь сделал свою работу. На улицах столицы сегодня практически невозможно ходить и ездить. Отделения экстренной помощи сегодня не испытывают недостатка в клиентах. 

Руководитель отделения экстренной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Мярт Пыллувеэр сказал Postimees, что на данный момент из-за гололеда к ним обратились уже 50 человек. «Обычно в сутки к нам обращается около 20 человек. А день еще даже не закончился», - сказал Пыллувеэр.

В травмопункт Пыхьяской региональной больницы (PERH) сегодня новый пациент, который нуждается в помощи после падения, поступает каждые три-четыре минуты. Доктор Василий Новак, заведующий отделением экстренной помощи в PERH, советует людям не выходить на улицу, особенно это касается пожилых людей. Увеличилось не только число падений пешеходов, но и число ДТП. Если всё же выйти из дома крайне необходимо, то возьмите с собой полностью заряженный телефон, чтобы вызвать себе помощь, и наденьте обувь с нескользящей подошвой. Идти следует медленно, делая маленькие шажки. Если видите, что автобус уходит, не спешите, поскольку последствия могут быть весьма плачевными. 

«Если вы упали, сначала повернитесь на один бок, вставайте на колени, помогайте себе руками. Вставайте медленно, иначе если будете спешить, можете снова упасть», - советует доктор Новак. Если вы чувствуете сильную боль, вызывайте скорую помощь. 

В травмопункт Клиники Тартуского университета сегодня из-за падения на льду обратилось 30 пациентов. Однако по той же причине пациенты начали обращаться в отделение экстренной помощи Клиники ТУ уже со вчера: с 8:00 до 20:00 в травмпункт обратились 60 пациентов.

Если вы пострадали:

  • сделайте холодный компресс: к месту удара приложите лед, снег, мокрую ткань;
  • не используйте компресс с водкой;
  • согревающие спортивные мази не подходят;
  • не напрягайте пострадавшую конечность, снизьте нагрузку до минимума;
  • не накладывайте шину сами в домашних условиях, это работа врача;
  • в случае сильной боли, звоните 112.

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