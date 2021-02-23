В ФБК считают прорывом согласование санкций ЕС за приговор Навальному
Руководитель региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов одобрили согласование Советом ЕС санкций в отношении ближайших приближенных президента РФ Владимира Путина. "Нас, наконец, услышали в Европе, и от "секторальных санкций" против российской экономики перешли к персональным санкциям против ближайшего окружения Путина. Это вообще огромный прорыв", - написал Волков в соцсетях во вторник, 23 февраля, передает Deutsche Welle.