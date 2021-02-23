В ФБК считают прорывом согласование санкций ЕС за приговор Навальному

Он подчеркнул, что "персональные санкции направлены не против России, а против конкретных преступников, и никакого подарка для пропаганды в них нет". Кроме того, близкий соратник Навального указал, что при этом впервые будет применен "европейский акт Магнитского", принятый ЕС в конце прошлого года. Это "подчеркивает внимание Европы к ситуации в России, и то, что в Европе прекрасно понимают - Алексей Навальный сидит в тюрьме, за то, что выжил после отравления путинским "Новичком" и за свою борьбу против коррупции Путина и его окружения", заявил далее Волков.

О новых персональных санкциях Евросоюза в отношении ключевых путинских опричников, и о том, что у нас получилось, а что пока не получилось. Важное. https://t.co/7xo47YnD8Y pic.twitter.com/WU2wsa7ntx — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 23, 2021

Волков заявил об открытии ящика Пандоры

Одновременно он отметил, что не считает неудачей предполагаемое отсутствие в санкционном списке близких Путину олигархов. Политик указал на сложный процесс принятия единогласного решения о санкциях 27 стран ЕС и на осторожность, связанную с первым применением нового санкционного механизма. "Европейцам еще только предстоит понять, как все это будет работать на практике, в том числе с учетом перспективы обжалования фигурантами списка своего включения в этот список в европейских, настоящих, независимых судах", - пояснил он.

Вместе с тем Волков подчеркнул, что "ящик Пандоры открыт" и по первой части предложенного ФБК списка "санкции были одобрены, а, значит, все остальные его фигуранты вряд ли могут спать спокойно". "Это значит, что они пойдут к Путину просить или требовать, чтобы он больше не делал чего-то такого, что увеличит их риски - и это и означает, что мы создали серьезное политическое давление на Путина, что и было важной целью всей это истории. И, конечно, мы продолжим работу: первый раз пробить персональные санкции было неимоверно трудно, дальше будет легче", - добавил он.

В свою очередь Иван Жданов подчеркнул, что главным на данный момент является внесение в список тех, "кто нарушает права граждан Российской Федерации", в частности, главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Подробнее о своей точке зрения Жданов рассказал в интервью DW, которое будет опубликовано позже во вторник.

Решение ввести санкции ЕС за дело Навального