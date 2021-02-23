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Грузинский спецназ задержал председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия в офисе партии. Всего в ходе спецоперации задержано более 20 человек.

Задержания оппозиционеров вызвали протесты сторонников оппозиции в центре Тбилиси, демонстранты собрались у зданий парламента и правительства Грузии, пишет Би-би-си.

Позже все протестующие переместились к зданию парламента, где разбили палатки.

По словам Гиги Угулава из "Европейской Грузии", он собирается остаться у парламента на ночь и к такому дежурству у парламента, по возможности, подключатся другие оппозиционные лидеры.

Протест EPA Сторонники оппозиции разбили палатки у здания парламента, многие намерены оставаться здесь всю ночь

Невыплаченный залог

Партия "Единое национальное движение" основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, ее нынешний лидер Ника Мелия обвиняется в руководстве и участии в групповых насильственных действиях 20 июня 2019 года в ходе акции протеста против визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

В 2019 году суд не арестовал Мелия, отпустив его под залог в 30 тыс. лари (9 тыс. долларов) и обязательство носить электронный браслет.

Тогда Мелия выплатил залог, но в ноябре 2020 года на акции протеста он демонстративно выкинул браслет, назвав его символом несправедливости.

В ответ оппозиционеру была повышена сумма залога еще на 40 тыс. лари (12 тыс. долл.), отказ выплатить которые и стал официальной причиной судебного решения о заключении Ники Мелия под стражу.

Спецоперация

Накануне вечером грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с бывшим министром обороны Ираклием Гарибашвили, называвшим "Единое национальное движение" деструктивной силой, и сторонники Мелия опасались, что арест оппозиционера будет одним из первых шагов нового премьера.

Мелия Reuters Нику Мелия вывели из здания штаб-квартиры партии под скандирование его имени сторонниками оппозиции

В штаб-квартире "Единого национального движения" круглосуточно дежурили активисты, обещая законными мирными методами помешать задержанию своего лидера.

Спецназ появился у офиса партии во вторник утром. Полицейские призвали Мелия сдаться.

Через некоторое время они зашли в офис и начали выводить активистов партии. Часть спецназа проникла в офис с крыши, забравшись на нее по пожарной лестнице.

Остававшиеся с Мелия оппозиционеры забаррикадировали дверь в его кабинет мебелью, но спецназ прорвал эту баррикаду.

Спецназ Reuters Грузинский спецназ забрался в офис партии по пожарной лестнице

"Несмотря на многочисленные предупреждения министерства, собравшиеся в офисе партии не подчинились законному запросу полиции и оказали сопротивление силовикам. Соответственно, полиция использовала пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей", - говорится в заявлении МВД.

"Большой позор"

Штурм офиса и арест лидера оппозиции вызвали возмущение со стороны США и Великобритании.

"Я потрясен сценами у офиса "Единого национального движения" сегодняшним утром. Хаос и насилие меньше всего нужны сейчас Грузии. Я призываю все стороны действовать сдержано сейчас и в ближайшие дни", - написал в "Твиттере" посол Великобритании в Грузии Марк Клэйтон.

Задержание Reuters У здания штаб-квартиры партии были задержаны активисты оппозиции

Представители оппозиции призвали сторонников выйти на акцию протеста.

"Гарибашвили вырыл и себе, и Бидзине Иванишвили политическую могилу. Это все скоро закончится. Ника Мелия будет свободен, а мы будем победителями", - сказал журналистам соратник Мелия из "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

"Большим позором будет установление в стране комической диктатуры Иванишвили-Гарибашвили", - заявила экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

Народный защитник Грузии (осуществляет надзор за соблюдением прав человека) Нино Ломджария назвала задержание Мелия позором.

"Ничего более позорного, чем рейд в офисе оппозиционной партии и арест лидера оппозиции, не могло произойти 23 февраля. Это неизбежно приведет к отчуждению Грузии от западного мира", - говорится в заявлении Ломджария.

Правящая партия Грузии считает задержание Мелия "образцовой операцией".

"Благодарю главу МВД Вахтанга Гомелаури за каждого полицейского, за то, что обеспечил довольно трудную образцовую операцию без какого-либо превышения служебных полномочий", - заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.

"Сегодня мы стали свидетелями того, что мы - правовое и сильное государство. У нас сильная полиция и очень эффективный министр внутренних дел", - заявил Гарибашвили. По его словам, действия полиции соответствуют европейским и американским стандартам демократии.

Анализ

Нина Ахметели, корреспондент Русской службы Би-би-си в Тбилиси

Арест Ники Мелия, председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не был неожиданностью, равно как и негативные реакции со стороны западных партнеров на такие действия грузинских властей.

Именно разногласия об аресте с правящей командой экс-премьер Георгий Гахария назвал причиной, по которой он решил уйти в отставку. Некоторые наблюдатели считают, что тем самым Гахария решил не брать на себя ответственность за последствия ареста Ники Мелия как для самой страны, так для ее репутации за рубежом.

То, что новый премьер Ираклий Гарибашвили дал добро на арест, тоже мало кого удивило. Гарибашвили известен жесткой риторикой в адрес оппонентов, и его выступление в парламенте накануне ареста не стало исключением.

Партия "Грузинская мечта" находится у власти уже девятый год, но представители правящей партии до сих пор значительную часть своих заявлений строят на апеллировании к просчетам прежних властей и лично экс-президента Михаила Саакашвили.

Такой подход к политической повестке, по мнению некоторых аналитиков, уже набил оскомину даже у сторонников самой "Грузинской мечты" и нравится только наиболее радикально настроенным сторонникам правящей партии. Арест Мелия, по-видимому, тоже был рассчитан на удовлетворение запроса этой части электората "Грузинской мечты".

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции на арест Мелия грузинского общества в целом, а также способности оппозиции мобилизовать своих сторонников.

Пока ясно одно - арест Мелия привел к еще большей поляризации политической ситуации в стране и нанес удар по имиджу Грузии, как страны, которая стремится стать членом НАТО и ЕС.

"Сегодня Грузия сделала шаг назад на пути к становлению более сильной демократии в семье евроатлантических государств", - говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Власти же уверяют, что Грузия - правовое государство, а грузинская полиция продемонстрировала "высочайший стандарт" профессионализма во время ареста оппозиционера.

Новое правительство

В понедельник парламент Грузии на внеочередном заседании выразил доверие правительству во главе с Ираклием Гарибашвили.

Гарибашвили уже возглавлял правительство при нынешней власти с ноября 2013-го до конца декабря 2015 года.

Он сменил на должности премьера Георгия Гахария, который подал в отставку после решения суда о заключении под стражу Ники Мелия.

"Худшее решение"

Гарибашвили считается одним из верных кадров Бидзины Иванишвили, бывшего председателя правящей партии, которого оппозиция считает неформальным единоличным правителем Грузии.

В оппозиции выдвижение Гарибашвили называют худшим выбором правящей партии в условиях напряженной политической ситуации и кризиса в Грузии.

Сам Гарибашвили заявлял, что власти готовы к диалогу с "конструктивно настроенной" оппозицией, которая желает дистанцироваться от экс-президента Михаила Саакашвили и "назначенного им криминала".

Использование этого термина в отношении Мелия он объяснял решением суда по делу банка "Карту". Тбилисский городской суд в 2019 году признал Мелия виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по этому делу.

У здания правительства в Тбилиси собрались сторонники оппозиции EPA После задержания Ники Мелия у здания правительства в Тбилиси собрались сторонники оппозиции

Ранее в оппозиции заявили, что готовы отложить анонсированную ими акцию 25 февраля для того, чтобы продолжить переговоры с властями при посредничестве западных дипломатов.

Однако Гарибашвили заявил, что они категорически отказываются от любых переговоров, которые касаются внеочередных выборов, а это - одно из ключевых требований оппозиции.