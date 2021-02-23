В Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне временно меняется график вывоза мусора.

С этой недели и до 1 мая в районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн разрешается начинать организованный вывоз мусора на час раньше, чтобы обеспечить рассредоточение работников мусороуборочной фирмы в начале и в конце рабочего дня.

«С целью обеспечения бесперебойного вывоза отходов оператор должен предотвратить распространение вируса COVID-19, сводя к минимуму возможные контакты между работниками, - сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд. – Приносим извинения за возможные неудобства и надеемся на понимание относительно того, что временное изменение графика из-за распространения вируса неизбежно».

«В условиях столь быстрого распространения коронавируса очевидно, что для обеспечения оказания услуг подрядчику необходимо изменить свой график работы. Мы надеемся, что ситуация в скором времени нормализуется и оператор сможет вернуться к обычному распорядку работы, - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. – Еще раз напоминаем квартирным товариществам, что при возникновении проблем или дополнительных вопросов по поводу оказания услуги следует обращаться в отдел циклической экономики Центра стратегического управления Таллинна».