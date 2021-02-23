Фото ⟩ Уездный автобус съехал в кювет из-за скользкой дороги

«Ситуация очень серьезная, - признал руководитель отделения Atko в Вильяндимаа Яаннар Виссак. - Сплошной лед покрыл уже всю страну. Автобусы опаздывают и не доезжают до места назначения».

Самая тяжелая ситуация на второстепенных дорогах в деревнях, где автобусы Atko также проезжают. Некоторые автобусы были вынуждены остановиться на этих дорогах и дождаться техники, которая обезопасит дорогу. Другие автобусы были вынуждены обойти некоторые второстепенные дороги стороной.

Виссак отмечает, что сейчас автобусы двигаются только по основным магистралям, многие люди звонят и спрашивают, почему не приехал автобус или когда он приедет, однако сейчас движение транспорта зависит от служб, обслуживающих дороги.