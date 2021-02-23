Фото ⟩ Уездный автобус съехал в кювет из-за скользкой дороги
Днем автобус фирмы Atko в деревне Вальма не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, пишет Sakala.
Днем автобус фирмы Atko в деревне Вальма не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, пишет Sakala.
«Ситуация очень серьезная, - признал руководитель отделения Atko в Вильяндимаа Яаннар Виссак. - Сплошной лед покрыл уже всю страну. Автобусы опаздывают и не доезжают до места назначения».
Самая тяжелая ситуация на второстепенных дорогах в деревнях, где автобусы Atko также проезжают. Некоторые автобусы были вынуждены остановиться на этих дорогах и дождаться техники, которая обезопасит дорогу. Другие автобусы были вынуждены обойти некоторые второстепенные дороги стороной.
Виссак отмечает, что сейчас автобусы двигаются только по основным магистралям, многие люди звонят и спрашивают, почему не приехал автобус или когда он приедет, однако сейчас движение транспорта зависит от служб, обслуживающих дороги.
«Мы сохраняем движение автобусов настолько, насколько это возможно, но все водители должны хорошо обдумать, куда можно ехать и стоит ли. Когда автобус попадает в кювет с пассажирами - это не просто», - отметил Виссак.