В Таллинне две трети койко-мест в отделениях для covid-больных уже заняты

Во вторник в больницах на севере Эстонии были заняты 2/3 мест для пациентов с коронавирусом, а также более половины мест в интенсивной терапии. Эксперты говорят, что если кривая заболеваемости не пойдет на спад, то уже очень скоро больницам придется перепрофилироваться исключительно под лечение больных с коронавирусом.

"Сейчас самая тяжелая ситуация в Таллинне, потому что большинство больных поступили из Таллинна или Харьюмаа. Но хорошо и то, что у нас уже имеется много вакцинированных работников", - отметил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.