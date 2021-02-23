Вт, 23.02.2021
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В Таллинне две трети койко-мест в отделениях для covid-больных уже заняты

Коронавирусное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

По оценкам специалистов ситуация требует срочного вмешательства, иначе медицинские учреждения не справятся с наплывом пациентов, пишет Rus.ERR.

Во вторник в больницах на севере Эстонии были заняты 2/3 мест для пациентов с коронавирусом, а также более половины мест в интенсивной терапии. Эксперты говорят, что если кривая заболеваемости не пойдет на спад, то уже очень скоро больницам придется перепрофилироваться исключительно под лечение больных с коронавирусом.

"Сейчас самая тяжелая ситуация в Таллинне, потому что большинство больных поступили из Таллинна или Харьюмаа. Но хорошо и то, что у нас уже имеется много вакцинированных работников", - отметил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

Однако за последнее время еженедельно заболевали от 48 до 70 медработников по всей Эстонии.

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