Не соображал, что делает? У пожилого мужчины за копейки выкупили дорогой земельный участок
Один пожилой господин из Пайде поддался на уговоры скупщиков недвижимости и, сам того не понимая, продал дорогой участок леса по цене бутерброда.
Один пожилой господин из Пайде поддался на уговоры скупщиков недвижимости и, сам того не понимая, продал дорогой участок леса по цене бутерброда.
Его дочь узнала, что ее отец Харальд, перенесший в 2010 году инсульт, продал самый ценный кусок земли на своем хуторе всего за 38 000 евро. Харальд сказал дочери, что продал 10 гектаров заболоченной и заросшей кустарником земли, но на самом деле он также продал 24 с половиной гектара пышного леса, фактическая цена которого должна, по разным оценкам, превышать сто тысяч евро.
В 2019 году в суде были запущены сразу три дела в связи с этой сделкой по продаже леса. Дочь Харальда Катрин подала в суд на нотариуса, оформлявшего сделку, и на компанию, задешево купившую лес у Харальда. Она также подала в суд на компанию, которая через шесть дней перекупила дешевый лес, а затем немедленно продала его снова.
Леса и земли Харальда находятся недалеко от Пайде в районе Лыыла. До 2010 года мужчина владел почти 200 гектарами земли. Работавший раньше токарем Харальд был, по словам дочери, энтузиастом выращивания зерна, а лес приберегал для будущих полей.
В 2010 году у Харальда было несколько инсультов, после которых старик неоднократно оказывался на полу без сознания, а позже, по словам его семьи, у него также появились провалы в памяти. Тем не менее, родственники не ограничивали его дееспособность и не брали его под опеку. Это означало, что Харальд мог покупать и продавать то, что душе угодно. Катрин говорит, что они взвешивали оформление опеки еще в 2010 году, как только у отца резко ухудшилось здоровье. "Но хотелось, чтобы родители провели как можно более спокойный закат жизни. Ясно, что если бы мы отправили отца куда-нибудь в дом престарелых, там люди сгорают очень быстро", - говорит она.
Весной 2016 года скупщик лесов Айвар Авик подъехал к дому Харальда. Затем он отвел Харальда и его жену Ыйе к машине и отвез их в Пайде, чтобы подписать договор с нотариусом.
У нотариуса Харальд не мог вспомнить номер своего банковского счета, поэтому Авик снова усадил Харальда в машину и отвез его в офис банка, чтобы узнать номер счета, после чего они снова направились к нотариусу.
На сегодняшний день компания Авика Forza Tri сменила название на Maramaa Haldus OÜ. С виду солидная фирма, в которой, согласно последнему экономическому отчету, работает всего один сотрудник - Айвар Авик - в основном занимается лесозаготовками и скупкой и продажей недвижимости.
Купившая у Харальда ценные лесные земли фирма Forza Tri тут же продала этот лес компании Karo Mets за 105 000 евро. То есть компания Авика заработала 67 000 евро менее, чем за неделю.
Но совершенно вменяемая мать Катрин Ыйе была вместе с Харальдом у нотариуса в Пайде в день продажи леса. Почему она согласилась на такую сделку? По словам Катрин, ее мать - скромная домохозяйка, которая сама подобные темы не обсуждает, а делает то, что ей говорит муж.
Дочь Харальда уверена, что нотариус должен был своими словами разъяснить старикам содержание сделки: сколько недвижимости они продают, каков размер участков, растет ли там лес или его вырубили. Между тем, после прочтения документов может сложиться впечатление, что нотариус задавал им только те вопросы, на которые они могли ответить «да» или «нет», а также «спасибо» и «пожалуйста».
Дочь Харальда Катрин и внук Карл видят в этой истории вину не только скупщиков леса - по их словам, оформивший сделку нотариус также совершил большую ошибку.
Дети Харальда узнали о продаже леса только в конце апреля 2017 года, почти через год после сделки, когда Харальду в почтовый ящик упало напоминание о том, что он не подал вовремя декларацию о подоходном налоге для FIE.
Катрин пришла к своим родителям, чтобы помочь им подать налоговую декларацию, и спросила отца, совершал ли тот какие-либо сделки с недвижимостью в прошлом году, и была очень удивлена, когда Харальд ответил, что продал лес, а Ыйе внезапно достала из ящика договор купли-продажи.
После этого Катрин подала сообщение о преступлении на Forza Tri и Айвара Авика, но прокуратура его отклонила.Далее Катрин обжаловала это решение в госпрокуратуре и отправил записанное ею видео с отцом. После этого по распоряжению госпрокуратуры было возбуждено уголовное дело.
На сегодня уголовный процесс, связанный с продажей леса Харальда, завершился, но гражданские споры еще продолжаются. Обвиняемые Forza Tri и Айвар Авик были полностью оправданы. Окружной суд поддержал решение Харьюского уездного суда о том, что состава преступления в сделке купли-продажи нет - она была полностью законной. Суд установил, что обвинение недостаточно конкретно, претензии, содержащиеся в обвинении противоречивы, а иногда и вовсе исключают друг друга.
Судебная коллегия не согласилась с мнением прокурора о том, что Харальд во время сделки страдал деменцией. Такой диагноз ему поставили в мае 2016 года, но сделку старик заключил на месяц раньше - 7 апреля того же года.
Сам Харальд на сегодня уже покинул нас - он умер в октябре 2019 года.
"Мы подали иск против нотариуса и закрыли дело компромиссом. Мы просто обнаружили, что нам не хватит финансов, чтобы довести этот спор до конца", - говорит Катрин.
Председатель палаты нотариусов Эстонии Мерле Саар-Йохансон, комментируя этот случай для программы Kuuuurija, отметила, что нотариусы должны определять дееспособность, разговаривая с человеком. "У нас нет других средств определения дееспособности. В отношении пожилых людей нотариусы проявляют особую осторожность, потому что мы знаем, что пожилые люди - это та часть населения, которую чаще всего пытаются эксплуатировать. И мы проявляем максимальную осторожность в этих сделках, - сказала она. - Если человек приходит к нотариусу и способен создать впечатление, что понимает, что происходит, и четко выражает желание совершить сделку, ему разрешается это делать. Возраст не запрещает человеку совершать сделки. Мы не можем сказать человеку, мол вы слишком стары для совершения сделки".
Ведущая Kuuuurija Катрин Луст попросила прокомментировать эту историю паевое товарищество Karo Mets, которое купило лес Харальда у Айвара Авика за 105 000 евро. Комментарий председателя правления Karo Mets Руно Руубеля был кратким и конкретным. «Karo Mets была безосновательно вовлечена в гражданский иск, но мы не считаем возможным комментировать судебное дело на стадии, когда суд вот-вот примет свое решение».
Программа Kuuuurija также хотела получить комментарий Айвара Авика, но, к сожалению, за три недели он так и не ответил на письмо.
В завершение сюжета ведущая Катрин Луст предлагает задуматься всем, у кого в семье есть пожилые родственники, которые уже не так хорошо соображают, но у них есть земля и собственность, которой они могут торговать.
"В этом случае вам следует перекрыть черный ход самостоятельно и ограничить дееспособность своих близких, потому что, как видите, отмена этих сделок- очень сложный процесс", - говорит она.
Смотрите сюжет программы Kuuuurija на русском языке полностью.