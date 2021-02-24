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  • В Таллинне на женщину напали с битой. Полиция задержала 16-летнего подростка
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В Таллинне на женщину напали с битой. Полиция задержала 16-летнего подростка

Pesapallikurikas. Foto on illustreeriv. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В понедельник полиция задержала 16-летнего подростка, который несколькими днями ранее в таллиннском районе Нымме напал с бейсбольной битой на женщину, пишет Postimees.

14 февраля на улице Нымме-Казе на 36-летнюю женщину напали битой, женщина получила травмы.

В понедельник полиция задержала 16-летнего подростка, который признал себя виновным в нападении.

Прокуратура ходатайствовала о взятии подростка под стражу, но суд не согласился. На время досудебного расследования подозреваемому запрещено покидать место жительства. 

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