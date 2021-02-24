Госсекретарь США поздравил Эстонию с Днем независимости

«Соединенные Штаты и Эстония твердо привержены обеспечению во всем мире безопасности и экономическим возможностям и демократическим ценностям. Как союзники по НАТО, мы работаем вместе, чтобы побудить НАТО адаптироваться к сегодняшним вызовам безопасности», - говорится в заявлении Блинкена.

"В качестве членов Совета Безопасности ООН мы продвигаем права человека, верховенство закона и разрешение глобального климатического кризиса. Мы ценим наше партнерство в укреплении оборонного потенциала, торговли и инвестиций, а также контактов между людьми. как вклад Эстонии в укрепление отношений между США и ЕС", - отметил госсекретарь США Блинкен.