Праздничная инсталляция или троллинг? В Тарту можно обняться с Кальюлайд, Путиным и Трампом
Пользовательница Facebook из Тарту пишет на своей странице о том, что в День независимости Эстонии обнаружила на льду канала любопытную инсталляцию.
Пользовательница Facebook из Тарту пишет на своей странице о том, что в День независимости Эстонии обнаружила на льду канала любопытную инсталляцию.
"Вообще здесь всю зиму действует клуб зимнего плавания, каждый день можно видеть людей в плавках, которые по мосткам идут к прорубленной во льду дорожке и проплывают ее. Вот сегодня этот клуб решил к празднику украсить все (мостки, прорубь) флагами - Эстонии и Тарту.
Поставили один большой флаг на длинном древке, проложили красную дорожку и поставили трех картонных президентов: Трампа, Керсти Кальюлайд и Путина.
На шапочке Трампа написано ex-president, на шапочке Керсти - Eesti president, а на шапочке Путина igavene president, что значит "вечный президент".
Хехе, люди подходят и фоткаются. В плавках, полуголые (купаться же пришли) обнимают одетых президентов. Очень забавно!"
Сегодня в Эстонии День независимости. Все закрыто, повсюду вывешены флаги. Выхожу из дома в магазин и обнаруживаю, что...Опубликовано Paulina Oskolskaya Среда, 24 февраля 2021 г.