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  • Праздничная инсталляция или троллинг? В Тарту можно обняться с Кальюлайд, Путиным и Трампом
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Праздничная инсталляция или троллинг? В Тарту можно обняться с Кальюлайд, Путиным и Трампом

Vabariigi President Kersti Kaljulaid asetas küünlad kommunismiohvrite memoriaalile Maarjamäel. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Пользовательница Facebook из Тарту пишет на своей странице о том, что в День независимости Эстонии обнаружила на льду канала любопытную инсталляцию.

"Вообще здесь всю зиму действует клуб зимнего плавания, каждый день можно видеть людей в плавках, которые по мосткам идут к прорубленной во льду дорожке и проплывают ее. Вот сегодня этот клуб решил к празднику украсить все (мостки, прорубь) флагами - Эстонии и Тарту.

Поставили один большой флаг на длинном древке, проложили красную дорожку и поставили трех картонных президентов: Трампа, Керсти Кальюлайд и Путина.

На шапочке Трампа написано ex-president, на шапочке Керсти - Eesti president, а на шапочке Путина igavene president, что значит "вечный президент".

Хехе, люди подходят и фоткаются. В плавках, полуголые (купаться же пришли) обнимают одетых президентов. Очень забавно!"

Сегодня в Эстонии День независимости. Все закрыто, повсюду вывешены флаги. Выхожу из дома в магазин и обнаруживаю, что...

Опубликовано Paulina Oskolskaya Среда, 24 февраля 2021 г.

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