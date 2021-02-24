Видео ⟩ Суда Tallink устроили по случаю Дня независимости хор звуковых сигналов

Сегодня разом можно было услышать трубы паромов Silja Europa, Victoria I, Baltic Queen, Romantika, Isabelle и Star.

Tallink надеется, что это была разовая акция, которая не повторится в следующем году, поскольку ситуация с коронавирусом изменится, и суда смогут ежедневно совершать свои пассажирские рейсы.