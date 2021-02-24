Ср, 24.02.2021
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Проект "Северный поток-2" покинул один из крупнейших инвесторов

Возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2" ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Немецкая компания Wintershall Dea прекратила финансирование проекта "Северный поток-2". Она была одним из крупнейших инвесторов. Об этом говорится в отчете на сайте компании.

В заявлении говорится, что участие компании ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниям (Engie, OMV, Shell and Uniper).

"Платежи компании в рамках кредита Nord Stream 2 AG составляют 730 миллионов евро и были завершены до пересмотра рекомендаций к статье 232 закона "О противодействии противникам Америки через санкции", - говорится в отчете.

Руководство компании опасается "агрессивного подхода к исполнителям проекта" со стороны США, которые ужесточили санкции против "Северного потока-2".

Напомним, дочерняя компания немецкой Munich Re больше не будет страховать газопровод "Северный поток-2" с территории России в Европу. Компания Munich Re Syndicate отказалась от участия в проекте из-за опасений санкций со стороны США.

По данным Госдепартамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

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