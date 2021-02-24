Фото: в Эстонии выпал желтый снег
В Сетомаа в поселке Вярска и сегодня можно было заметить, что цвет снега желтоватый. Причиной этому стала пыль из пустыни Сахара.
В Сетомаа в поселке Вярска и сегодня можно было заметить, что цвет снега желтоватый. Причиной этому стала пыль из пустыни Сахара.
Служба погоды ранее сообщила, что во вторник до Эстонии из Северной Африки доберется песчаная пыль из пустыни Сахара. Поэтому в верхних слоях атмосферы были пыль и другие мелкие частицы, которые могли привести к грязными осадкам.
Вчера по всей Эстонии можно было наблюдать снег желтоватого оттенка, в том числе и в Южной Эстонии, пишет Lõuna-Eesti Postimees. Например, в Сетомаа в поселке Вярска снег другого тона наблюдали и в среду.