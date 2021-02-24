Сравнение цен ⟩ Когда эстонцам жилось лучше - сейчас или во времена первой республики?

Во второй половине 1930-х годов последствия начавшегося в Соединенных Штатах глобального экономического кризиса - Великой депрессии, уже отступали. Пятс возглавлял страну, и в экономике дули свежие ветра. Безработица снижалась, а средний доход эстонцев увеличился до 60–100 крон.

В то же время проблемой в то время был разрыв в оплате труда. В 1939 году средняя почасовая оплата мужчин в крупной промышленности составляла 44,6 цента (95 крон в месяц), а у женщин - всего 28,3 цента (60 крон в месяц). Заработная плата была ниже средней в так называемых женских отраслях - текстильной и пищевой. Квалифицированные рабочие и государственные служащие зарабатывали больше, но заработная плата вспомогательных рабочих и фермеров могла быть намного ниже.

Так что и сколько мог себе позволить житель Эстонии, например, имея чистую зарплату около 80 крон в последние годы первой республики, и сегодня, когда средняя нетто-зарплата составляет почти 1 200 евро?

Исследование историка Янека Консапа «О быте работающих семей в Таллинне во второй половине 1930-х годов» показывает, что в 1938 году, например, на среднюю зарплату можно было купить 1,6 тонны картофеля, который тогда стоил 5 центов за килограмм. Сегодня самый дешевый импортный картофель в магазине стоит около 20 евроцентов, так что мы можем позволить себе целых 6 тонн.

В конце 30-х годов прошлого века литр молока стоил почти 20 центов, а на 80 крон можно было купить 400 литров. Сегодня эстонцы при средней зарплате могут позволить себе более 1300 литров 3,5-процентного молока.

Яйца в то время стоили 5 центов за штуку, и их можно было купить на всю зарплату 1600 штук. Сегодня эстонцы могут позволить себе почти 12 000 яиц при средней зарплате.

Во время первой республики буханка хлеба стоила почти 20 центов, что давало 400 штук при зарплате в 80 крон. В настоящее время хлеб стоит настолько дешево, что жители Эстонии могут позволить 2 000 буханок.

Кофе в конце 1930-х годов был весьма дорогим товаром, цена на него достигала 1,75 кроны, а на среднюю зарплату это было всего 46 пачек. Сегодня эстонцы могут позволить себе более 300 полукилограммовых пачек кофе среднего качества.

В годы первой республики в цене были и мясные продукты, свинины с месячной зарплатой выходило менее 80 кг. Зато, в отличие от сегодняшнего дня, говядина тогда была дешевле, и ее можно было купить более 100 кг на 80 крон. Сегодня карбоната из свиной шеи можно накупить на среднюю зарплату около 300 кг, а говядины в более дешевых магазинах - почти 200 кг.

Билет в кино в то время стоил намного дешевле, чем сегодня - 20 центов, а значит, на среднюю зарплату можно было сходить в кино 400 раз. В настоящее время цены на билеты в кино по выходным начинаются от 7,69 евро, так что вы можете позволить себе менее 160 посещений кинотеатра при средней зарплате.

Билет в театр также стоил дешевле в 1930-е годы - в среднем 50 центов, что означает, что театр можно было посетить 160 раз. Сейчас билеты в театр обычно стоят 15-25 евро, так что на среднюю зарплату можно претендовать на вдвое меньшее число посещений, то есть 50-80 раз.

В конце 30-х годов ХХ века бензин стоил 32 цента за литр, и на 80 крон можно было купить 250 литров. Вчера на АЗС Circle K на улице Сипельга в Мустамяэ можно было купить целых 890 литров бензина 95-й марки на среднюю зарплату.