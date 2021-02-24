Картина дня: празднования Дня независимости, Маарду как столица коронавируса и желтый снег

Родные в шоке: старика уговорили продать за бесценок землю ценой в сотни тысяч евро

Один пожилой господин из Пайде поддался на уговоры скупщиков недвижимости и, сам того не понимая, продал дорогой участок леса по цене бутерброда. Харальд, продал самый ценный кусок земли на своем хуторе всего за 38 000 евро, хотя его реальная стоимость - более ста тысяч. Читать дальше...

За сутки в Эстонии прибавилось 1069 зараженных коронавирусом, скончались четыре человека

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5926 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1069, то есть 18% от общего количества. Читать дальше...

Маарду может стать европейской столицей коронавируса

В Маарду в течение последних двух недель положительный тест на коронавирус был почти у 500 человек. Для города с населением 15 000 человек такой высокий показатель является исключительным. Читать дальше...

ФОТО 〉 Многие проигнорировали запрет и пришли на церемонию поднятия флага на Тоомпеа

Празднование 103-й годовщины Эстонского государства началось сегодня утром с торжественного поднятия государственного флага в Губернаторском саду в Таллинне. Хотя из-за распространения Covid-19 мероприятие должно было состояться без зрителей, многие нарушили запрет и пришли ранним утром на Тоомпеа понаблюдать за церемонией. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Пролетевшие над городами Эстонии истребители союзников остались невидимыми для большинства

График запланированных на сегодня полетов самолетов стран НАТО пришлось откорректировать из-за суровых погодных условий, в том числе из-за тумана. Читать дальше...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН 〉 Когда эстонцам жилось лучше - сейчас или во времена первой республики?

По случаю годовщины Эстонской Республики Postimees сравнивает, что могли себе позволить эстонцы со средним доходом во второй половине 1930-х годов и в наши дни. Читать дальше...

Пыллуаас: у Эстонии нет накакой необходимости заключать с Россией договор о границе

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в своей речи в среду на церемонии торжественного поднятия государственного флага на Тоомпеа сказал, что у Эстонии нет накакой необходимости заключать с Россией договор о границе. Читать дальше...

В Ласнамяэ сегодня появится масштабная видеопроекция флага Эстонии

Сегодня, 24 февраля, в честь Дня независимости Эстонской Республики на ледяном покрове озера Паэ будет демонстрироваться масштабная видеопроекция эстонского флага. Изображение триколора появится вечером после заката и будет видно до полуночи. Читать дальше...

В Таллинне на женщину напали с битой. Полиция задержала 16-летнего подростка

В понедельник полиция задержала 16-летнего подростка, который несколькими днями ранее в таллиннском районе Нымме напал с бейсбольной битой на женщину. Читать дальше...

Транспортный департамент прекратил действие режима тяжелых погодных условий

На государственных дорогах, где вчера в 13.00 был введен режим суровых погодных условий, ситуация улучшилась, и движение транспорта больше не нарушается, сообщил Транспортный департамент. Читать дальше...

Читательница - о гололеде: сидеть дома или ездить на такси? А кто за это заплатит?

"Если коммунальные службы не в состоянии очистить город от снега и льда, неужели так сложно хотя бы посыпать тротуары песком, чтобы было не скользко? Или сначала нужно дождаться того, чтобы травмопункты были заполнены жертвами гололеда и только после этого начать что-то делать?" - возмущается читательница Rus.Postimees. Читать дальше...

В отделение неотложной помощи каждый час обращаются 10 упавших на льду человек

В Тарту второй день подряд улицы города остаются опасно скользкими. Кое-где видно, что дороги были посыпаны песком и гравием, но скользкое дорожное покрытие встречается все еще довольно часто, и уже сегодня с утра в отделение неотложной помощи клиники Тартуского университета обращались около 10 человек в час. Читать дальше...

Фото: в Эстонии выпал желтый снег

В Сетомаа в поселке Вярска и сегодня можно было заметить, что цвет снега желтоватый. Причиной этому стала пыль из пустыни Сахара. Читать дальше...

Проект "Северный поток-2" покинул один из крупнейших инвесторов