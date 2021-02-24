Смертельное ДТП на Лаагна-теэ: один из обвиняемых освобожден из-под стражи

Окружной суд не удовлетворил жалобу прокурора Дианы Хелила на решение об освобождении 29-летнего Вячеслава Калашникова, передает BNS.

Таким образом, вступило в силу решение Харьюского уездного суда, согласно которому было удовлетворено ходатайство присяжного адвоката Дмитрия Школяра. Поскольку прокурор Хелила оспаривала это решение, первоначальное освобождение из-под стражи Калашникова также было отложено.

Прокурор отметила, что нарушение правил дорожного движения для обвиняемого является обычным делом и характерным для его стиля вождения, а поскольку обвиняемый начнет работать в автосервисе, увеличивается риск нарушения правил дорожного движения, поскольку средства для совершения преступления будут под рукой.

Но, по словам адвоката Школяра, прогноз прокуратуры для обоснования риска совершения новых преступлений не основан на фактических обстоятельствах и носит декларативный характер.

Также, по словам защитника, у сотрудника службы пробации будет устройство слежения GPS, то есть устройство активного слежения, которое позволяет определять местонахождение Калашникова в режиме реального времени.

Окружной суд согласился с адвокатом в том, что срок содержания под стражей в течение семи месяцев оказал дисциплинарное воздействие на Вячеслава Калашникова, и что электронное наблюдение по-прежнему является достаточной мерой для снижения риска совершения новых преступлений.

В Харьюском уездном суде на начавшемся 8 февраля судебном процессе по делу о трагическом ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне с двумя погибшими и несколькими пострадавшими 20-летний Иса Халилов признал себя виновным частично, а Вячеслав Калашников своей вины не признал.

В рамках дела им предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса - то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек. Наказание по этой статье предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня обвиняемые совместно и согласовано на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5.

Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда - на Лаагна-теэ, где и произошла трагедия.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна-теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая достигла 190-200 километров в час.

Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в движущуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем.

Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины.