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Изъята рекордная для Европы партия кокаина

This Handout photo made available by the Hamburg Customs Investigation Office (Zollfahndungsamt Hamburg) on February 24, 2021, shows a detail of the 16 tonnes cocaine shipment they seized, the biggest-ever haul of the drug in Europe, in Hamburg, northern Germany. - Germany and Belgium have seized 23 tonnes of cocaine in the biggest-ever haul of the drug in Europe, German customs said on february 24. "The enormous amount of cocaine would have brought in several billion euros (dollars) in street sales," said the customs office in a statement. (Photo by - / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Hamburg Customs Investigation Office" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ФОТО: Scanpix/AFP

В порту Гамбурга таможня в ходе проверки груза из Парагвая изъяла рекордное для Европы количество кокаина. 

Как сообщает пресс-служба таможенного управления Гамбурга в среду, 24 февраля, в четырех контейнерах, вызвавших подозрение таможенных органов сразу нескольких европейских стран, находились жестяные банки со шпаклевкой, передает DW.

ФОТО: Zollfahndungsamt Hamburg/via REUTERS

В результате проверки таможенники 12 февраля обнаружили в более чем 1700 банках свыше 16 000 кг кокаина - самая большая партия этого наркоктика, когда-либо изъятого в Европе. В мировом масштабе это один из самых больших объемов, обнаруженных таможенниками.

В последующие дни германские и нидерландские следственные органы провели совместно оперативные действия, в результате которых в порту бельгийского Антверпена были изъяты еще 7200 кг кокаина. 24 февраля в Нидерландах был задержан 28-летний житель Флаардингена, которого подозревают в импорте в общей сложности 23 тонн кокаина, стоимость которого оценивается в несколько млрд евро.

Дальнейшие следственные действия ведутся по поручению прокуратуры Гамбурга в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Нидерландов. 

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