Видео ⟩ В Италии оползень разрушил часть кладбища, сотни гробов упали в море
В Италии в результате оползня часть кладбища сошла в море, в воде оказались более 200 гробов с захороненными, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Euronews.
В Италии в результате оползня часть кладбища сошла в море, в воде оказались более 200 гробов с захороненными, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Euronews.
Инцидент случился на скалах северо-западного прибрежного города Камольи, примерно в 20 км к югу от Генуи. Никто из живых местных обитателей не пострадал, хотя во время оползня рухнули две часовни.
На месте работают пожарные бригады, полицейские и сотрудники береговой охраны. Водолазы ведут операцию по извлечению гробов из воды, во избежание возможных потерь установлены барьеры.
Around 200 coffins have fallen into the Ligurian sea after parts of an Italian cemetery collapsed in a landslide. https://t.co/aO7G9hFUG4 pic.twitter.com/1bL5ix2iVc— euronews (@euronews) February 24, 2021
Причина оползня пока не установлена, однако предполагается, что обрушение могло быть вызвано эрозией почвы.
Кладбище Камольи является одним из самых популярных в этом районе из-за его расположения на туристической Итальянской Ривьере, в историческом портовом городе.
Il #video del #crollo del #cimitero di #Camogli pic.twitter.com/0s1YSM9VeY— GenovaQuotidiana (@GenovaQuotidian) February 22, 2021