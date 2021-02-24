Ср, 24.02.2021
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Фото и видео ⟩ Десятки человек вышли на факельное шестви

В то время, когда президент Керсти Кальюлайд подъезжала к пайдескому Дому музыки и театра, в городе грохотала музыка.

Да, отчасти был слышан встречающий главу государства оркестр, но гораздо громче раздавались звуки чуть вдали от места проведения праздника, у старого Пайдеского народного дома, где под предводительством EKRE проходило факельное шествие.

До того, как отправиться в факельное шествие по Пярнуской улице до центральной площади и обратно, прозвучали речи и собравшиеся спели патриотические песни. 

По оценке Järva Teataja, собралось около сотни человек. 

Но возгласы "Elagu, Eesti!" раздавались на пустых улицах, поскольку обычная тишина Пайде не была нарушено даже в праздничный вечер. Не было ни случайных прохожих, ни водителей. 

Смотрите фото и видео факельного шествия!

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