Фото и видео ⟩ Десятки человек вышли на факельное шестви

Да, отчасти был слышан встречающий главу государства оркестр, но гораздо громче раздавались звуки чуть вдали от места проведения праздника, у старого Пайдеского народного дома, где под предводительством EKRE проходило факельное шествие.

До того, как отправиться в факельное шествие по Пярнуской улице до центральной площади и обратно, прозвучали речи и собравшиеся спели патриотические песни.

По оценке Järva Teataja, собралось около сотни человек.

Но возгласы "Elagu, Eesti!" раздавались на пустых улицах, поскольку обычная тишина Пайде не была нарушено даже в праздничный вечер. Не было ни случайных прохожих, ни водителей.