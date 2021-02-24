Фото и видео ⟩ В Таллинне прошло факельное шествие

ФОТО: Mihkel Maripuu

Факельное шествие 24 февраля — крупнейшее ежегодное мероприятие EKRE и ее молодежной организации «Синее пробуждение». Первое шествие прошло в 2014 году. С каждым годом в нем участвовало все больше националистов из Эстонии и из-за границы. В 2018 году в шествии приняло участие около 6000 человек, а в прошлом и позапрошлом году около 10 000 человек.

В связи с эпидемией коронавируса и ограничениями, касающимися публичных мероприятий, число участников в этом году было ограничено - организаторы подготовили 250 факелов.

Участники традиционно собрались на площади Вабадузе, а шествие началось после государственного гимна и выступления лидер партии Мартина Хельме.

Шествие прошло по Старому городу, а после вернулось к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе, где выступили Мерит Мяннисте и смешанный хор EKRE.

Факельное шествие в Пайде

В то время, когда президент Керсти Кальюлайд подъезжала к пайдескому Дому музыки и театра, в городе грохотала музыка.

Да, отчасти был слышан встречающий главу государства оркестр, но гораздо громче раздавались звуки чуть вдали от места проведения праздника, у старого Пайдеского народного дома, где под предводительством EKRE проходило факельное шествие.

До того, как отправиться в факельное шествие по Пярнуской улице до центральной площади и обратно, прозвучали речи и собравшиеся спели патриотические песни.

По оценке Järva Teataja, собралось около сотни человек.