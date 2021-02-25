Компания G4S Eesti выиграла тендер на охрану Таллиннского порта

«Охрана стратегических туристических и торговых ворот Эстонии доверена G4S. Это подтверждение того, что у нас работает лучшая команда, которая каждый день помогает делать Эстонию безопаснее», – сказал член правления G4S Eesti Виллу Ыун.

Предприятие является охранным партнером не только Таллиннского порта, но и Таллиннского аэропорта, оно помогало повысить безопасность границы Эстонии, установив на ней различные охранные решения.

Заведующая отделом безопасности Таллиннского порта Сийри Лыхмус отметила, что в своих портах AS Tallinna Sadam обслуживает международное движение судов, и требования к безопасности в данной сфере высоки. «Наша цель и обязанность – в сотрудничестве с охранной фирмой обеспечить в наших портах безопасную среду», – сказала она.

G4S является охранным партнером Таллиннского порта уже много лет: с 1999 по 2012 год и далее – с 2015 года.

AS Tallinna Sadam принадлежат четыре порта, через которые в год проходит более 10 миллионов пассажиров и свыше 20 миллионов тонн товаров. G4S охраняет Ванасадам, порт Мууга, Южный порт Палдиски и Сааремааский порт. В этих местах предприятие оказывает услугу технической и физической охраны, при этом задействованы в общей сложности около ста охранников.