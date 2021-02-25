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  • Врезалась в столб: в тяжелой аварии в Мустамяэ пострадала женщина
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Врезалась в столб: в тяжелой аварии в Мустамяэ пострадала женщина

Politseiauto. ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В среду вечером в Таллинне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина, врезавшаяся на автомобиле в столб.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, авария произошла в 21 час у дома 78 на Мустамяэ теэ, где 47-летняя женщина не справилась с управлением Škoda Octavia и въехала в дорожный знак на островке безопасности.

Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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