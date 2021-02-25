Фото ⟩ Квартира в Кадриорге площадью больше среднего частного дома ищет покупателя
Пожалуй, из окон этой квартиры открывается самый красивый вид в Кадриорге, считает Kodustiil.
Пожалуй, из окон этой квартиры открывается самый красивый вид в Кадриорге, считает Kodustiil.
Эта чудесная квартира общей площадью 210 квадратных метров находится в доме постройки 2002 года. По сути дела, это - две соединенные между собой квартиры с окнами, выходящими на японский сад.
Пятикомнатная квартира, расположенная на двух последних этажах, находится в хорошем состоянии и, кроме уютных спален, имеет огромную кухню-столовую площадью 40 м2, баню, балкон и вдобавок большую террасу.
Несмотря на площадь квартиры, коммунальные платежи не разорят нового хозяина: летом они не превышают 100 евро, а в холодные месяцы доходят до 250.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.