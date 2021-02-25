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  • Квартира в Кадриорге площадью больше среднего частного дома ищет покупателя
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Фото ⟩ Квартира в Кадриорге площадью больше среднего частного дома ищет покупателя

Пятикомнатная квартира в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Пожалуй, из окон этой квартиры открывается самый красивый вид в Кадриорге, считает  Kodustiil. 

Эта чудесная квартира общей площадью 210 квадратных метров находится в доме постройки 2002 года. По сути дела, это - две соединенные между собой квартиры с окнами, выходящими на японский сад. 

Из окон открываются потрясающие виды. ФОТО: KV.EE

Пятикомнатная квартира, расположенная на двух последних этажах, находится в хорошем состоянии и, кроме уютных спален, имеет огромную кухню-столовую площадью 40 м2, баню, балкон и вдобавок большую террасу. 

Благодаря большим окнам квартира кажется особенно светлой. ФОТО: KV.EE

Несмотря на площадь квартиры, коммунальные платежи не разорят нового хозяина: летом они не превышают 100 евро, а в холодные месяцы доходят до 250.

Солнечные ванны так приятно принимать на уютной террасе. ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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