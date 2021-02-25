Николай Бенцлер: жители Эстонии обогатились бы во всех отношениях, если бы язык не был камнем преткновения
Актер театра и кино Николай Бенцлер пополнил ряды партии «Ээсти 200». Его профессиональный путь начался в Русском театре, теперь Бенцлер находится в свободном и весьма удачном полете. В 2017 году он получил театральную премию как лучший актер второго плана за роль Вандала в спектакле Эстонского театра драмы «Изгнание, или Хроника одного яблока» и роль ведущего в перформансе Vaba Lava «Я охотно станцую с тобой».