Эстонская пенсионерка называет себя Бабой-Ягой и живет в сарае без воды, отопления и электричества
Вблизи Тарту в Веду, всего в нескольких сотнях метров от центра деревни живет Юлия Чумакова (66). В том, что пенсионеры должны мириться с одиночеством и скромными жилищными условиями, нет ничего удивительного. Но ситуация Юлии Чумаковой выглядит значительно хуже. Она проводит свои дни в сарае в несколько квадратных метров, в бывшем молочном блоке хлева, где нет воды, электричества и отопления, пишет Tartu Postimees.