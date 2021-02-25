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  • Обыск у известного адвоката: ссора между бывшими бизнес-партнерами привела к уголовному делу
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Обыск у известного адвоката: ссора между бывшими бизнес-партнерами привела к уголовному делу

  • Предполагаемый ущерб составляет более трех миллионов евро
  • Завод по производству биогаза получает миллионы государственной помощи
  • Бывшие партнеры обвиняют правление в выводе активов
Марко Тийман ФОТО: Harry Tiits

Тянущаяся несколько лет ссора между бывшими партнерами адвокатского  бюро, привела - помимо гражданского иска на три миллиона евро -  к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, связанных с производством биометана в Кунда, пишет Postimees.

На данный момент известно, что пару недель назад Центральная криминальная полиция провела обыск в юридической фирме NaviLaw, владельцу которой, Марко Тийману, предъявлено подозрение в злоупотреблении доверием. По заверению госпрокуратуры, подозрение в совершении преступления не было связано с профессиональной деятельностью адвоката, а обыск не имел отношения к работе бюро. Таким образом, правление коллегии адвокатов не усмотрело необходимости в приостановлении профессиональной деятельности Тиймана на время рассмотрения дела.

"Из содержания подозрения и объяснения адвоката следует, что уголовное производство связано не с его профессиональной деятельностью, а с различиями в интерпретации гражданско-правового договора, заключенного много лет назад. Есть ли в этой деятельности наличие признаков преступления - должно быть определено в рамках уголовного дела», - объяснил BNS член правления коллегии адвокатов Индрек Сирк.

Увидели потенциал в зеленой энергии

Марко Тийман подтвердил, что спор касается отношений с бывшими партнерами давно прекратившего деятельность юридического бюро Glimstedt. «Распад совместного бизнеса - это всегда эмоционально негативное событие и следствие ситуации, когда партнеры не могут найти общий язык или желание действовать. К сожалению, эти древние события без предварительного обсуждения дошли до суда почти пять лет спустя», - сказал он.

В 2015 году партнеры Glimstedt увидели большой потенциал в зеленой энергии. В юридической фирме энергетическое право было важной областью, в которой она специализировалась - например, она помогла разработать законодательство, необходимое для развития проектов по производству биометана. Поэтому интерес к этому направлению бизнесу был глубже, чем просто юридические консультации.

Осенью была основана компания Greengas Energy OÜ с целью создания завода по производству биометана в Кунда. Холдинговая компания партнеров Glimstedt (Индрек Леппик, Прийт Латт, Лехо Пихква, Марко Тийман) получила 35% акций. Рауль Кальюрайд и члены правления компании Мадис Энок и Марко Тийман получили контрольный пакет акций компании - на сегодня всем троим предъявлены подозрения в злоупотреблении доверием.

К весне у Greengas Energy был бизнес-план и анализ окупаемости с предварительными исследованиями. Властям Кунда были представлены документы для подачи заявки на условия проектирования и инициирования детальной планировки. Также шли переговоры о поставке и установке оборудования, необходимого для работы завода, и, что наиболее важно, был заключен договор купли-продажи биогаза с Estonian Cell.

Член правления Greengas Марко Тийман сообщил,  что стоимость инвестиций составляет почти 3,5 миллиона евро, а запланированный годовой объем производства является значительным и на уровне Европейского Союза. Довольны были и Estonian Cell, которая до сих пор во время производственных простоев по инерции сжигала часть ценного биогаза, и Министерство экономики и коммуникаций, которое надеялось, что потенциальные потребители зеленого газа будут активно использовать биометан. 

Когда год спустя городское собрание Кунда утвердило инициированную Greengas Energy детальную планировку и выдало разрешения на строительство, первый в Балтии завод по производству биометана уже существовал на бумаге, и оставалось только завершить строительство.

В 2018 году завод был открыт, но от общественности могло ускользнуть, что Марко Тийман больше не представлял Greengas Energy, а был главой Rohegaas OÜ. Так что же произошло за это время?

Согласно гражданскому иску, поданному в Харьюский уездный суд почти год назад, Мадис Энок и Марко Тийман как члены правления от имени Greengas Energy заключили сделки по передаче связанным с ними лицам единственных активов фирмы, т.е. предприятия по производству биометана. 

В результате, согласно иску Gli Energia, холдинговой компании бывших партнеров юридической фирмы Glimstedt, принадлежавший им 35-процентный пакет акций обесценился, и был нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов евро. Они подсчитали, что у Gli Energia как акционера есть право на получение реальной прибыли в размере более 15 миллионов евро в период с 2018 по 2031 год.

Другая сторона утверждала, что это был явно злонамеренный ход и что настоящая заинтересованность Gli Energia заключалась только в давлении. Претензия и иск бывших партнеров об обеспечении действия являются тем более злонамеренными, потому что они ранее не предъявляли никаких претензий или претензий- По словам представителя Greengas OÜ, которому принадлежит львиная доля Greengas Energy, с момента своего основания компания не отчуждала основное имущество или договоры, необходимые для экономической деятельности.

Экономически успешное объединение

Помимо гражданского иска, в котором бывшие партнеры Тиймана требуют возмещения ущерба в размере трех миллионов евро плюс пеню, они хотели через суд запретить перемещение имущества, связанного с уголовным дело . Постановлением, вступившим в силу в декабре, госсуд отклонил ходатайство об обеспечении иска, сославшись, среди прочего, на то, что компания является экономически успешной. 

Так и есть: например, Rohegaas OÜ, которую контролируют Марко Тийман, Рауль Кальюрайд и Мадис Энок, в 2019 году получила доход в размере 5,3 миллиона евро и чистую прибыль в размере почти 590 000 евро. Выручка от продаж составила около 900 000 евро, но львиная доля этих доходов приходится на целевое транспортное пособие из государственного бюджета, которого Elering выплатила компании более 4,2 миллиона евро только в прошлом году.

Хотя Glimstedt прекратило свою деятельность в качестве юридического бюро в начале 2017 года (ныне Gli Holding, дочерняя компания Gli Energia - ред.), основной причиной изгнания из семьи  все же не  были разногласия, которые дошли до суда и привели к уголовному делу. Четыре года назад тринадцать юристов и юристов Glimstedt присоединились к юридической фирме PwC Legal Eesti, Индрек Леппик и Прийт Летт стали партнерами. В настоящее время за имя Glimstedt на юридическом рынке Эстонии отвечает Лехо Пихква. Марко Тийман работает в собственном офисе NaviLaw. Все четверо являются равноправными владельцами Gli Holding и Gli Energia. 

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