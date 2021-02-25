Обыск у известного адвоката: ссора между бывшими бизнес-партнерами привела к уголовному делу

В 2018 году завод был открыт, но от общественности могло ускользнуть, что Марко Тийман больше не представлял Greengas Energy, а был главой Rohegaas OÜ. Так что же произошло за это время?

Согласно гражданскому иску, поданному в Харьюский уездный суд почти год назад, Мадис Энок и Марко Тийман как члены правления от имени Greengas Energy заключили сделки по передаче связанным с ними лицам единственных активов фирмы, т.е. предприятия по производству биометана.

В результате, согласно иску Gli Energia, холдинговой компании бывших партнеров юридической фирмы Glimstedt, принадлежавший им 35-процентный пакет акций обесценился, и был нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов евро. Они подсчитали, что у Gli Energia как акционера есть право на получение реальной прибыли в размере более 15 миллионов евро в период с 2018 по 2031 год.

Другая сторона утверждала, что это был явно злонамеренный ход и что настоящая заинтересованность Gli Energia заключалась только в давлении. Претензия и иск бывших партнеров об обеспечении действия являются тем более злонамеренными, потому что они ранее не предъявляли никаких претензий или претензий- По словам представителя Greengas OÜ, которому принадлежит львиная доля Greengas Energy, с момента своего основания компания не отчуждала основное имущество или договоры, необходимые для экономической деятельности.

Экономически успешное объединение

Помимо гражданского иска, в котором бывшие партнеры Тиймана требуют возмещения ущерба в размере трех миллионов евро плюс пеню, они хотели через суд запретить перемещение имущества, связанного с уголовным дело . Постановлением, вступившим в силу в декабре, госсуд отклонил ходатайство об обеспечении иска, сославшись, среди прочего, на то, что компания является экономически успешной.

Так и есть: например, Rohegaas OÜ, которую контролируют Марко Тийман, Рауль Кальюрайд и Мадис Энок, в 2019 году получила доход в размере 5,3 миллиона евро и чистую прибыль в размере почти 590 000 евро. Выручка от продаж составила около 900 000 евро, но львиная доля этих доходов приходится на целевое транспортное пособие из государственного бюджета, которого Elering выплатила компании более 4,2 миллиона евро только в прошлом году.

Хотя Glimstedt прекратило свою деятельность в качестве юридического бюро в начале 2017 года (ныне Gli Holding, дочерняя компания Gli Energia - ред.), основной причиной изгнания из семьи все же не были разногласия, которые дошли до суда и привели к уголовному делу. Четыре года назад тринадцать юристов и юристов Glimstedt присоединились к юридической фирме PwC Legal Eesti, Индрек Леппик и Прийт Летт стали партнерами. В настоящее время за имя Glimstedt на юридическом рынке Эстонии отвечает Лехо Пихква. Марко Тийман работает в собственном офисе NaviLaw. Все четверо являются равноправными владельцами Gli Holding и Gli Energia.