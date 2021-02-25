Обыск у известного адвоката: ссора между бывшими бизнес-партнерами привела к уголовному делу
- Предполагаемый ущерб составляет более трех миллионов евро
- Завод по производству биогаза получает миллионы государственной помощи
- Бывшие партнеры обвиняют правление в выводе активов
Тянущаяся несколько лет ссора между бывшими партнерами адвокатского бюро, привела - помимо гражданского иска на три миллиона евро - к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, связанных с производством биометана в Кунда, пишет Postimees.