Два российских рыбака нарушили границу на Чудском озере
Погранохрана оштрафовала двоих рыбаков, которые нарушили границу на Чудском озере, рыбаков передали российской погранохране.
Погранохрана оштрафовала двоих рыбаков, которые нарушили границу на Чудском озере, рыбаков передали российской погранохране.
В 15.30 во вторник оператор радара на кордоне Муствеэ зафиксировал незаконное пересечение временной контрольной линии на Чудском озере на направлении из России в Эстонию, передала Лыунаская префектура.
Патруль погранохраны задержал двоих граждан России и оштрафовал их. После производственных действий рыбаков передали российской погранохране.