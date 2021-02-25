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  • Два российских рыбака нарушили границу на Чудском озере
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Два российских рыбака нарушили границу на Чудском озере

Пограничники. Иллюстративное фото. ФОТО: Laura Oks

Погранохрана оштрафовала двоих рыбаков, которые нарушили границу на Чудском озере, рыбаков передали российской погранохране.

В 15.30 во вторник оператор радара на кордоне Муствеэ зафиксировал незаконное пересечение временной контрольной линии на Чудском озере на направлении из России в Эстонию, передала Лыунаская префектура.

Патруль погранохраны задержал двоих граждан России и оштрафовал их. После производственных действий рыбаков передали российской погранохране.

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