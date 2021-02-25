Пособие на ребенка служащего в армии срочника вырастет до 900 евро в месяц

Наиболее существенно - с 300 евро до 900 евро в месяц - вырастет пособие на ребенка, родитель которого проходит срочную или альтернативную службу, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

Размер пособия, выплачиваемого рядовым и матросам, вырастет со 100 до 115 евро в месяц. Капралы и старшие матросы будут получать 140 евро в месяц вместо нынешних 125 евро.