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  • Пособие на ребенка служащего в армии срочника вырастет до 900 евро в месяц
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Пособие на ребенка служащего в армии срочника вырастет до 900 евро в месяц

Солдаты-срочники. ФОТО: Meelis Meilbaum

Правительство решило повысить пособия, выплачиваемые военнослужащим-срочникам Сил обороны Эстонии, пишет Rus.ERR.

Наиболее существенно - с 300 евро до 900 евро в месяц - вырастет пособие на ребенка, родитель которого проходит срочную или альтернативную службу, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

Размер пособия, выплачиваемого рядовым и матросам, вырастет со 100 до 115 евро в месяц. Капралы и старшие матросы будут получать 140 евро в месяц вместо нынешних 125 евро.

Начиная с девятого месяца нахождения на срочной службе солдатам, матросам, капралам и старшим матросам будет выплачиваться повышенное пособие в размере 170 евро (сейчас 150 евро).

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