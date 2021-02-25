Нетиповая Нарва на видео: храм Кирилла и Мефодия, построенный в XXI веке

Святые Кирилл и Мефодий — христианские проповедники, создатели славянской письменности. И Видимо, поэтому одноименная христианская община прежде была в студенческом общежитии Нарвского колледжа Тартуского университета.

Новый храм выстроен в модернистском ключе и восходит к традициям древнерусского зодчества.

Архитектор - Николай Волков - создал художественно целостный ансамбль просторной площади с двумя водяными каналами, отдельно стоящей звонницы и самой церкви.

Внешне скромная, небольшая церковь кубической формы с одной главой - главный акцент этого ансамбля.

Церковь венчает шлемовидный купол.

Лаконичные белые стены фасада - отсылка к старинным белокаменным русским храмам из известняка.

Это - традиционный тип русского храма, который в плане образует равноконечный греческий крест.

Но в этой церкви есть весьма нестандартный элемент для русских храмов - огромные окна. Но именно благодаря такой большой площади окна, архитектор добился открытости всего подкупольного пространства и обилия света, наглядно иллюстрирующего сказанное: «Я Есть Свет Всего Сущего».

Поэтому небольшой по площади храм кажется необычайно просторным и светлым.

Алтарная часть отделена невысоким иконостасом.

Церковь производит целостное впечатление именно благодаря благородству пропорций и красоте лаконичных форм.

Эстетический эффект достигается через сочетания простых форм и объёмов: куб здания, цилиндр барабана, циркульные арки окон и звонницы.