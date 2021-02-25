Нетиповая Нарва на видео: храм Кирилла и Мефодия, построенный в XXI веке
Нарва - это не только всем известные памятники старины и безликие хрущевки. В микрорайонах с типовой застройкой можно найти уникальные произведения современной архитектуры, которые туристам обычно не показывают. Гид Нарвского музея Елена Ховарт проводит YouTube-экскурсии по таких зданиям. В этом видео она расскажет о храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в котором встретились современные технологии и традиции древнерусского зодчества.