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  • Нетиповая Нарва на видео: храм Кирилла и Мефодия, построенный в XXI веке
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Нетиповая Нарва на видео: храм Кирилла и Мефодия, построенный в XXI веке

Новая церковь Кирилла и Мефодия в Нарве и девятиэтажный дом, который известен в городе как "китайская стена". ФОТО: Николай Андреев

Нарва - это не только всем известные памятники старины и безликие хрущевки. В микрорайонах с типовой застройкой можно найти уникальные произведения современной архитектуры, которые туристам обычно не показывают. Гид Нарвского музея Елена Ховарт проводит YouTube-экскурсии по таких зданиям. В этом видео она расскажет о храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в котором встретились современные технологии и традиции древнерусского зодчества.

Святые Кирилл и Мефодий — христианские проповедники, создатели славянской письменности. И Видимо, поэтому одноименная христианская община прежде была в студенческом общежитии Нарвского колледжа Тартуского университета.

Новый храм выстроен в модернистском ключе и восходит к традициям древнерусского зодчества.

Архитектор - Николай Волков - создал художественно целостный ансамбль просторной площади с двумя водяными каналами, отдельно стоящей звонницы и самой церкви.

Внешне скромная, небольшая церковь кубической формы с одной главой - главный акцент этого ансамбля.

Церковь венчает шлемовидный купол.

Лаконичные белые стены фасада - отсылка  к старинным белокаменным русским храмам из известняка.

Это  - традиционный тип русского храма, который  в плане образует равноконечный греческий крест.

Но в этой церкви есть весьма нестандартный элемент для русских храмов - огромные окна. Но именно благодаря такой большой площади окна, архитектор добился открытости всего подкупольного пространства и обилия света,  наглядно иллюстрирующего сказанное: «Я Есть Свет Всего Сущего».

Поэтому небольшой по площади храм кажется необычайно просторным и светлым.

Алтарная часть отделена невысоким иконостасом.

Церковь производит целостное впечатление именно благодаря благородству пропорций и красоте лаконичных форм.

Эстетический эффект достигается через сочетания простых форм и объёмов: куб здания, цилиндр барабана, циркульные арки окон и звонницы.

Нарва — это не только легенды о былом великолепии города. Это — и новая, уникальная архитектура.

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