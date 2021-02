Viljandi spaahotelli arendamise eest seisev Rakvere Aqva Spa & Hotel tegevjuht Roman Kusma sõnas, et Viljandi projekti lõpetamiseks on vaja lisaaega. Samal ajal tuleb Kusmal näha vaeva, et päästa Rakvere spaahotell, mis tuli valitsuse korraldusel esmaspäeval sulgeda. Foto on tehtud kevadel, mil Rakvere veekeskuses tuli vesi basseinidest välja lasta. ФОТО: Andres Haabu