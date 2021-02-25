Нужна помощь ⟩ Неизвестный врезался в автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома, и скрылся
Полиция ищет свидетелей аварии, произошедшей на улице Пярна, 21а в городе Тарту, пишет Tartu Postimees.
Полиция ищет свидетелей аварии, произошедшей на улице Пярна, 21а в городе Тарту, пишет Tartu Postimees.
Сегодня, 25 февраля, в 08.47 сообщили, что кто-то врезался в правое переднее крыло автомобиля Honda Accord, припаркованного рядом с домом на улице Пярна, 21а в Тарту, и покинул место происшествия. ДТП произошло в промежутке между шестью часами вечера 24 февраля и 8.45 следующего дня.
Всех, кто стал свидетелем этой аварии или может поделиться полезной информацией, которая помогла бы прояснить обстоятельства произошедшего, полиция просит позвонить по телефону 730 8814, 612 3000 или связаться по э-мейлу louna.ate@list.politsei.ee.