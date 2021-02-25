Нужна помощь ⟩ Неизвестный врезался в автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома, и скрылся

Сегодня, 25 февраля, в 08.47 сообщили, что кто-то врезался в правое переднее крыло автомобиля Honda Accord, припаркованного рядом с домом на улице Пярна, 21а в Тарту, и покинул место происшествия. ДТП произошло в промежутке между шестью часами вечера 24 февраля и 8.45 следующего дня.