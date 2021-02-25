Фото ⟩ В Индонезии проснулся вулкан. Столб пепла составляет более километра

Информации о жертвах и пострадавших нет. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 3-5 км, поскольку это может быть опасно.

Сейчас Синабунг извергает потоки лавы и столбы пепла и дыма, которые тянутся на несколько сотен метров.

Синабунг ФОТО: ANTARA FOTO/REUTERS/Scanpix

Близлежащие города, деревни и поля покрыты толстым слоем пепла, но, поскольку активность Синабунга продолжается, то подсчитывать ущерб еще рано.

Синабунг ФОТО: AFP / Scanpix

Синабунг проснулся в 2010 году после многих веков покоя. С тех пор он извергается регулярно. Из-за такой активности около 30 тысяч индонезийцев были вынуждены оставить обустроенные деревни на склонах вулкана и переехать в более безопасные районы.

Вулкану присвоили третий уровень вулканической активности. Синабунг является действующим старовулканом, его высота составляет 2 460 метров над уровнем моря.