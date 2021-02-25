Фото ⟩ В Индонезии проснулся вулкан. Столб пепла составляет более километра
Вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра (Индонезия) выбросил столб пепла на высоту 1500 метров над вершиной кратера. Извержение длилось около 3 минут.
Вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра (Индонезия) выбросил столб пепла на высоту 1500 метров над вершиной кратера. Извержение длилось около 3 минут.
Информации о жертвах и пострадавших нет. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 3-5 км, поскольку это может быть опасно.
Сейчас Синабунг извергает потоки лавы и столбы пепла и дыма, которые тянутся на несколько сотен метров.
Близлежащие города, деревни и поля покрыты толстым слоем пепла, но, поскольку активность Синабунга продолжается, то подсчитывать ущерб еще рано.
Синабунг проснулся в 2010 году после многих веков покоя. С тех пор он извергается регулярно. Из-за такой активности около 30 тысяч индонезийцев были вынуждены оставить обустроенные деревни на склонах вулкана и переехать в более безопасные районы.
Вулкану присвоили третий уровень вулканической активности. Синабунг является действующим старовулканом, его высота составляет 2 460 метров над уровнем моря.
16 февраля в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана. В прошлом году на итальянском острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы - Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7. Также ранее на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местная власть запретила полеты над этим регионом Индонезии и закрыла местный аэропорт.