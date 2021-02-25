Яна Тоом в программе «60 минут»: «Северный поток-2», конечно же, будет построен

Речь шла о санкциях, которыми США и ЕС грозят России в связи с газопроводом «Северный поток-2» и делом Алексея Навального, сообщила европарламентарий на своем сайте.

- Есть ли какая-то конкретика по тем санкциям, которые вы в ближайшие дни против нас введете?

- Я санкций против вас никогда не ввожу, хочу вас расстроить. Я всегда голосую против. Насколько я понимаю, санкции будут персональные и достаточно мягкие. Честно говоря, я сейчас вас всех слушала с некоторым удивлением: я ничего такого, о чем вы говорили, в речи Байдена не услышала.

Речь Байдена была посвящена в основном тому, что США возвращаются в орбиту сотрудничества с ЕС. России в этой речи посвящено 4%, если мерить в буквах и пробелах, и, в принципе, Байден со своей риторикой попал под жесткую критику конгрессменов от Республиканской партии, которые сказали, что он очень как-то мягко относится к идее «Северного потока», который, конечно же, будет построен. Поэтому я не понимаю волнения по этому поводу. По-моему, все у вас неплохо.

- Это вы оптимисты или мы пессимисты, потому что санкции пока вводит не Байден, мы сейчас опасаемся санкций ЕС, там не до конца понятно – то ли они за Навального, то ли за трубу, то ли за украинских птиц? Что это будет в конечном итоге, особенно глядя на 18 немецких компаний, которые уже разбежались, еще до санкций.

- Я как раз хотела сказать, что все это в таком ключе обсуждается, как будто 18 компаний выбежали после речи Байдена. Они ушли значительно раньше, еще задолго до санкций, в принципе, при Трампе. То есть, что сейчас произошло? Конгресс США потребовал у Госдепа отчитаться по поводу санкций. Госдеп почесал свою большую голову и вышел с этим отчетом, сказав – у нас все прекрасно, уже 18 ушли. Под санкции попала одна компания и та – российская. Не то чтобы это было хорошо, но это не имеет никакого отношения к немцам. В этом смысле все происходит достаточно мягко.

Конечно, это проект экономический, но и противостояние ему на самом деле большей частью экономическое, а не политическое. Естественно, американцы мечтали бы продать нам свой сжиженный газ, который просто очень дорого стоит. Германии это неинтересно, это неинтересно очень многим, и в том, что «Северный поток» будет, я совершенно уверена. Это понятно абсолютно всем, в том числе противникам Байдена.

- Вы представляете прибалтийскую страну, союзников в Восточной Европе у вас много. И если взять еще Байдена, мощного союзника, который тоже ратует против «Северного потока», может быть, вы дожмете в конечном итоге Меркель?