Картина дня: новые ограничения, рекорд заболевамости и красный сценарий в Таллинне

Правительство ввело новые ограничения до конца марта

Правительство решило продлить действующие ограничения до конца марта, кроме того, места общепита будут закрываться в 18:00, не будут работать кинотеатры и театры, а торговые центры сами должны будут ввести дополнительные ограничения. Читать дальше...

Таллинн вводит красный сценарий для всех городских учреждений

С понедельника, 1 марта, и до конца месяца для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, все городские учреждения переводятся на красный сценарий внутреннего распорядка работы. Это значит, что город продолжит оказание услуг в прежнем режиме, но контакты работников между собой будут сведены к минимуму. Читать далее...

Кийк о новых ограничениях: ясно, что любые передвижения нужно сократить

Распространение коронавируса в Эстонии мощно расширяется и, по словам ученых, видно, что прежние меры по снижению заражения уже не кажутся действенными. "Учитывая нынешнюю очень быструю фазу роста, нет смысла надеяться, что введенные на прошлой неделе двухнедельные ограничения обуздают распространение», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать дальше...

МАКСИМУМ С НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ 〉 В Эстонии прибавилось 1154 зараженных, скончались десять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4939 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1154, то есть 20,3% от общего количества. Читать дальше...

Васильев: нам что, идти на поклон к Путину?

За два месяца в Эстонии вакцинировано около 70 000 человек, всего 5% населения. Если процесс не ускорится, на кампанию по иммунизации уйдет около двух лет. Где искать вакцину? Обо всем этом - в студии Postimees. Читать дальше...

Обыск у известного адвоката: ссора между бывшими бизнес-партнерами привела к уголовному делу

Тянущаяся несколько лет ссора между бывшими партнерами адвокатского бюро, привела - помимо гражданского иска на три миллиона евро - к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, связанных с производством биометана в Кунда. Читать дальше...

Прокуратура обвиняет судью во взяточничестве

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором судья Тартуского уездного суда, адвокат, адвокатское бюро и банкротный управляющий обвиняются в различных преступлениях. Читать дальше...

Многострадальный проект нового спа-отеля откладывается в третий раз

Уже дважды откладывавшееся составление строительного проекта спа-отеля в Вильянди было отложено и в третий раз по договоренности между девелопером и проектировщиком. Когда будет построена гостиница с водным центром, сейчас не может спрогнозировать никто. Читать дальше...

Правительство установило условия сдачи выпускных экзаменов в основной школе

В четверг правительство Эстонии установило условия окончания основной школы на 2020/2021 учебный год, согласно которым, по окончании основной школы необходимо сдать выпускные экзамены. Читать дальше...

Эстонская пенсионерка называет себя Бабой-Ягой и живет в сарае без воды, отопления и электричества