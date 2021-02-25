Картина дня: новые ограничения, рекорд заболевамости и красный сценарий в Таллинне
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 февраля.
Правительство решило продлить действующие ограничения до конца марта, кроме того, места общепита будут закрываться в 18:00, не будут работать кинотеатры и театры, а торговые центры сами должны будут ввести дополнительные ограничения. Читать дальше...
С понедельника, 1 марта, и до конца месяца для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, все городские учреждения переводятся на красный сценарий внутреннего распорядка работы. Это значит, что город продолжит оказание услуг в прежнем режиме, но контакты работников между собой будут сведены к минимуму. Читать далее...
Распространение коронавируса в Эстонии мощно расширяется и, по словам ученых, видно, что прежние меры по снижению заражения уже не кажутся действенными. "Учитывая нынешнюю очень быструю фазу роста, нет смысла надеяться, что введенные на прошлой неделе двухнедельные ограничения обуздают распространение», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать дальше...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4939 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1154, то есть 20,3% от общего количества. Читать дальше...
За два месяца в Эстонии вакцинировано около 70 000 человек, всего 5% населения. Если процесс не ускорится, на кампанию по иммунизации уйдет около двух лет. Где искать вакцину? Обо всем этом - в студии Postimees. Читать дальше...
Тянущаяся несколько лет ссора между бывшими партнерами адвокатского бюро, привела - помимо гражданского иска на три миллиона евро - к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, связанных с производством биометана в Кунда. Читать дальше...
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором судья Тартуского уездного суда, адвокат, адвокатское бюро и банкротный управляющий обвиняются в различных преступлениях. Читать дальше...
Уже дважды откладывавшееся составление строительного проекта спа-отеля в Вильянди было отложено и в третий раз по договоренности между девелопером и проектировщиком. Когда будет построена гостиница с водным центром, сейчас не может спрогнозировать никто. Читать дальше...
В четверг правительство Эстонии установило условия окончания основной школы на 2020/2021 учебный год, согласно которым, по окончании основной школы необходимо сдать выпускные экзамены. Читать дальше...
Вблизи Тарту в Веду, всего в нескольких сотнях метров от центра деревни живет Юлия Чумакова (66). В том, что пенсионеры должны мириться с одиночеством и скромными жилищными условиями, нет ничего удивительного. Но ситуация Юлии Чумаковой выглядит значительно хуже. Она проводит свои дни в сарае в несколько квадратных метров, в бывшем молочном блоке хлева, где нет воды, электричества и отопления. Читать дальше...
Хотя таллиннский Центральный рынок является самым большим рынком в столице, в очереди на реконструкцию он оказался одним из последних. Морозным будним утром рынок на первый взгляд кажется пустым. Читать дальше...
"Выглядело подозрительно, но цена была заманчивой, и реагировать нужно было быстро", - объясняет эстонский предприниматель Тео Ринк, который перевел 20 000 евро мошеннику, скрывавшемуся за известным датским брендом. Читать дальше...
Во вчерашнем розыгрыше Vikinglotto очень повезло человеку, который угадал все шесть основных номеров и выиграл 452 611,60 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете. Читать дальше...
В среду вечером в Таллинне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина, врезавшаяся на автомобиле в столб. Читать дальше...
В прошлом году чистые убытки Tallink Grupp, по неаудированным данным, составили 108,3 млн евро. В позапрошлом году прибыль компании составила 49,7 млн евро. Читать дальше...
Актер театра и кино Николай Бенцлер пополнил ряды партии «Ээсти 200». Его профессиональный путь начался в Русском театре, теперь Бенцлер находится в свободном и весьма удачном полете. Читать дальше...
Правительство Финляндии объявило о трехнедельном локдауне с 8 марта из-за ухудшения ситуации с коронаэпидемией. Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища переводятся на дистанционное обучение на тот же срок. Читать дальше...
С самого начала пандемии коронавируса самым спорным считается вопрос о его происхождении. Согласно двум наиболее расхожим теориям, местом, откуда коронавирус SARS-CoV-2 распространился по всему миру, стал либо рынок морепродуктов в Ухане, где вирус передался от животного к человеку, либо лаборатория в Институте вирусологии в этом китайском мегаполисе. Вторую теорию поддерживает Роланд Визендангер, профессор Гамбургского университета, в своем недавно опубликованном "Исследовании происхождения пандемии коронавируса". Читать дальше...