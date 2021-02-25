Фото ⟩ В Хаапсалу, рядом с епископским замком, продается необыкновенно уютная квартира

Квартира общей площадью 51,4 квадратных метра привлекает стильным своеобразным интерьером, передающим неповторимую историческую атмосферу старинного города. Квартира удачно расположена и полностью реновирована в 2011 году.

Сказочная квартира в старом центре Хаапсалу. ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из открытой кухни-гостиной, спальни, санузла и бани. Зимой в квартире тепло, а летом - прохладно: температура регулируется с помощью теплового насоса с дистанционным управлением.

Сказочная квартира в старом центре Хаапсалу. ФОТО: KV.EE

Полы в квартире покрыты натуральным паркетом и высококачественной керамической плиткой. Стены коридора окрашены, стены спальни оклеены обоями, а в кухне и гостиной обои сочетаются с деревянными панелями.

Сказочная квартира в старом центре Хаапсалу. ФОТО: KV.EE