Фото ⟩ В Хаапсалу, рядом с епископским замком, продается необыкновенно уютная квартира
В старой части Хаапсалу выставлена на продажу уютная квартира, оформленная с любовью и вниманием к старине, пишет Kodustiil.
В старой части Хаапсалу выставлена на продажу уютная квартира, оформленная с любовью и вниманием к старине, пишет Kodustiil.
Квартира общей площадью 51,4 квадратных метра привлекает стильным своеобразным интерьером, передающим неповторимую историческую атмосферу старинного города. Квартира удачно расположена и полностью реновирована в 2011 году.
Квартира состоит из открытой кухни-гостиной, спальни, санузла и бани. Зимой в квартире тепло, а летом - прохладно: температура регулируется с помощью теплового насоса с дистанционным управлением.
Полы в квартире покрыты натуральным паркетом и высококачественной керамической плиткой. Стены коридора окрашены, стены спальни оклеены обоями, а в кухне и гостиной обои сочетаются с деревянными панелями.
В квартиру ведет отдельный вход, имеется и небольшая терраса. Уютная квартира находится в нескольких минутах ходьбы от прибрежного променада. С подробностями можно ознакомиться на странице kпортала недвижимости KV.EE.