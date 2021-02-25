Россия запретила ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из Эстонии

По сообщению ведомства, речь идет о временных ограничениях, но срок их действия не уточняется. Запрет предусматривает, что из Эстонии временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).