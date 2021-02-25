Россияне остались без медалей чемпионата мира в лыжном спринте

В финале мужского забега первенствовала тройка представителей Норвегии во главе с Йоханнесом Клебо. Победитель остановил секундомер на отметке 3 минуты 1,30 секунды. Компанию на подиуме Клебо составили Эрик Вальнес (+0,66 сек) и Ховард Таугбель (+0,80).

Россиянин Александр Большунов (+5,92) занял четвертое место, Сергей Устюгов (+17,41) стал пятым.

У женщин в финальном забеге с результатом 2 минуты 36,76 секунды первенствовала шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй финишировала норвежка Маикен Касперсен Фалла (+2,32), третьей - словенка Анамария Лампич (+2,35).

Россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Татьяна Сорина отсеялись на стадии четвертьфинала.