Россияне остались без медалей чемпионата мира в лыжном спринте
Лыжники и лыжницы из России остались без медалей в спринтерских забегах классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, передает NEWSru.
Лыжники и лыжницы из России остались без медалей в спринтерских забегах классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, передает NEWSru.
В финале мужского забега первенствовала тройка представителей Норвегии во главе с Йоханнесом Клебо. Победитель остановил секундомер на отметке 3 минуты 1,30 секунды. Компанию на подиуме Клебо составили Эрик Вальнес (+0,66 сек) и Ховард Таугбель (+0,80).
Россиянин Александр Большунов (+5,92) занял четвертое место, Сергей Устюгов (+17,41) стал пятым.
У женщин в финальном забеге с результатом 2 минуты 36,76 секунды первенствовала шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй финишировала норвежка Маикен Касперсен Фалла (+2,32), третьей - словенка Анамария Лампич (+2,35).
Россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Татьяна Сорина отсеялись на стадии четвертьфинала.
Напомним, что отечественные лыжники из-за санкций выступают в Оберстдорфе без государственной символики - в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. В декабре вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) за допинговые манипуляции в РФ на государственном уровне.