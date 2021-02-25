Чт, 25.02.2021
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Россияне остались без медалей чемпионата мира в лыжном спринте

Йоханнес Клебо. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Лыжники и лыжницы из России остались без медалей в спринтерских забегах классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, передает NEWSru.

В финале мужского забега первенствовала тройка представителей Норвегии во главе с Йоханнесом Клебо. Победитель остановил секундомер на отметке 3 минуты 1,30 секунды. Компанию на подиуме Клебо составили Эрик Вальнес (+0,66 сек) и Ховард Таугбель (+0,80).

Россиянин Александр Большунов (+5,92) занял четвертое место, Сергей Устюгов (+17,41) стал пятым.

У женщин в финальном забеге с результатом 2 минуты 36,76 секунды первенствовала шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй финишировала норвежка Маикен Касперсен Фалла (+2,32), третьей - словенка Анамария Лампич (+2,35).

Россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Татьяна Сорина отсеялись на стадии четвертьфинала.

Напомним, что отечественные лыжники из-за санкций выступают в Оберстдорфе без государственной символики - в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. В декабре вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) за допинговые манипуляции в РФ на государственном уровне.

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