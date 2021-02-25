Из-за ледяного дождя в неотложку обратилось рекордное число пострадавших

Ледяной дождь стал причиной почти 300 авария за сутки, большинство из них произошли в Таллинне и Харьюмаа. По сравнению с обычным зимним днем число вызовов скорой помощи выросли в 3-4 раза.

«По имеющимся данным, был побит исторический рекорд скорой помощи. За сутки у нас было 92 бригады. И даже учитывая загруженность медиков в последнее время, число пациентов все равно было очень высоким - 191 человек», - сказал доктор Мярт Пыллувеэр, заведующий отделением экстренной помощи ITK, приводя для сравнения в пример, что в прошлом году количество пациентов за сутки превышало отметку в 145 человек только два или три раза. Пыллувеэр добавил, что из-за высокой загруженности пришлось вызвать дополнительный персонал.

Всего 23 февраля в неотложку ITK обратился 191 пациент, из которых 33 остались в больнице на дальнейшее лечение, 14 из них приняло ортопедическое отделение.

«Примерно в 12.30 ситуация обострилась, когда машина скорой помощи не смогла заехать на нашу эстакаду из-за льда на дороге. Наши активные охранники тогда стали постоянно сыпать песок на эстакаду. Экономический отдел организовал противоскользящие меры перед и вокруг нашего центра экстренной помощи и корпуса C. Но природа просто насмехалась, потому что разбросанный щебень держался только около часа, а потом нужно было начинать все по новой», - рассказал о пережитых трудностях доктор.