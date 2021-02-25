Pfizer изучит эффективность третьей дозы вакцины против новых штаммов

«Pfizer и BioNTech сообщили, что приступили к оценке безопасности и иммуногенности третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы понять воздействие дополнительной дозы на иммунитет от заражения COVID-19, вызванного распространяющимися и потенциальными новыми возникающими вариантами SARS-CoV-2», - говорится в опубликованном Pfizer пресс-релизе.

В документе отмечается, что оценка является частью клинических испытаний, в ходе которых «участникам первой фазы тестирования в США предложат возможность получить 30 микрограмм дополнительной дозы существующей вакцины через 6-12 месяцев» после введения двух стандартных доз.

«Хоть мы пока не видели никаких свидетельств того, что распространяющиеся варианты приводят к потере защиты, которую обеспечивает наша вакцина, мы предпринимаем ряд мер, действуем решительно и готовы на случай, если штамм станет устойчивым к защите, предоставляемой вакциной», - заявил глава Pfizer Альбер Бурла.

«Это исследование дополнительной дозы является важным для понимания безопасности третьей дозы и иммунитета против циркулирующих штаммов», - подчеркнул он.

Кроме того, «с целью подготовки к любым потенциальным изменениям в штаммах в будущем» Pfizer и BioNTech обсуждают с регуляторами FDA (США) и EMA (ЕС) возможность проведения клинических испытаний для оценки варианта «вакцины с модифицированной последовательностью мРНК».

В пресс-релизе отмечается, что в исследовании примут участие примерно 150 человек в двух возрастных категориях: 18-55 и 65-85 лет. За состоянием здоровья участников исследования будут наблюдать «во время получения третьей дозы, затем через неделю и через месяц после этого». Участники испытаний «будут находиться под наблюдением в течение двух лет».

Ранее в феврале издание The Guardian сообщало, что, по данным лабораторных исследований, южноафриканский вариант вируса COVID-19 может на две трети снижать уровень защиты, которую дают антитела после вакцинации препаратом от компаний Pfizer и BioNtech.