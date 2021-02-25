Чиновники провели проверку, но так и не поняли, как Репс могло удасться использовать казенное имущество
- Регламент министерства в изменениях в основном не нуждается
- Как Репс удалось всё провернуть до сих пор непонятно
- Вопрос в ценностях и культуре организации
Председатель комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Эдуард Одинец признал, что хотя внутренний регламент Министерства образования в порядке, на заседании сегодня комиссия не смогла ответить на вопрос, как стало возможным использовать казенные и служебные средства в личных целях - именно такие обвинения были предъявлены бывшему министру науки и образования Майлис Репс, пишет Postimees.