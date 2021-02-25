Чиновники провели проверку, но так и не поняли, как Репс могло удасться использовать казенное имущество

Специальная комиссия собралась сегодня, чтобы получить обзор антикоррупционных мер, применяемых Министерством образования и науки, заседание было организовано в связи с подозрениями в присвоении, предъявленными Майлис Репс. Напомним, что Репс оказалась в поле зрения полиции из-за использования в личных целях служебного автомобиля, позднее выяснилось, что она, возможно, присвоила себе министерскую кофемашину.

«Мы не делали никаких прямых выводов и не принимали решений. Но, послушав канцлера Министерства образования (Март Лайдметс) и внутреннего аудитора Министерства культуры (Криста Нельсон), можно сказать, что вся система, процедуры и правила действуют. Это должно исключить все подобные случаи. Некоторые из правил Министерство образования уже изменило и планирует уточнить еще некоторые», - подытожил Одинец.

В то же время он признал, что остается вопросом, почему на примере Репс система не сработала, хотя теоретически должна исключать случаи хищений и других коррупционных явлений. «В чем проблема? Заключается ли проблема в том, что этих правил слишком много и что люди-чиновники не могут в них ориентироваться? Или система надзора неэффективна, а внутренние аудиторы работают не так, как должны?» - задается вопросом Одинец, отмечая, что этот вопрос следует продолжать развивать в более широкой перспективе. Он добавил, что весной, вероятно, необходимо будет сесть с внутренними аудиторами некоторых министерств, чтобы обсудить, где «давит обувь».

Эдуард Одинец ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Некоторые моменты министерством уже исправлены. «Если в прошлом служащий, у которого был служебный автомобиль, должен был просто сообщить об этом в административный отдел, то теперь он должен подать заявление в письменном виде и получить согласие, чтобы уточнить, к примеру, что на служебной машине в отпуск за границу он не поедет. Такие вещи, которые на первый взгляд кажутся косметическими, в то же время уточняют регламент», - сказал Одинец.

Он подчеркнул, что никаких серьезных изменений делать не нужно. «Когда мы сегодня слушали внутреннего аудитора Министерства культуры, который ранее был внутренним аудитором Министерства финансов, он заявил, что эти правила более или менее одинаковы во всех министерствах с небольшими различиями. Члены специальной комиссии также сегодня отметили, что мы можем изменять и дополнять регламенты столько раз, сколько захотим, но в итоге будет столько бумаг, что будет непонятно, что можно делать, а что нельзя», - добавляет Одинец.

Вопрос ценностей организации

Комиссия напрямую не спрашивала, почему, по мнению министерства, с Репс всё вышло так неудачно. «Это была скорее дискуссия, - сказал Одинец. - Но я понимаю, что Министерство образования движется в этом направлении, чтобы составить план, как организовать всю эту процедуру и сделать ее более прозрачной».

Канцлер Март Лейдметс ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Знает ли Одинец, в каком объеме сотрудники министерства знали о действиях Рапса? «Мы можем полагаться только на то, что публикуется в СМИ. Глядя на СМИ, кажется, что уже до этого были сомнения и кто-то в министерстве знал что-то. Я напрямую спросил канцлера, обращались ли к нему с конкретными намеками. В ответ прозвучало, что никто не обращался», - отметил Одинец. Он считает, что речь идет прежде всего о культуре и ценностях организации: «Это звучит, возможно, абстрактно и философски, но всё начинается с нас. Когда мы замечаем что-то подозрительное, то мы - чиновники, граждане - передаем эту информацию дальше, обращаем на это внимание? Или мы пойдем с этим в СМИ спустя несколько лет?»

Репс на заседание не пришла

На заседание нынешний член Рийгикогу Майлис Репс не пришла, хоть и была приглашена. Она пояснила комиссии, что в связи с расследованием она не может давать комментарии и отвечать на вопросы.