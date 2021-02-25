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В документе, как ожидается, содержатся прямые указания на то, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было одобрено лично кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а возможно, он также был заказчиком, пишет Би-би-си.

Установлено, что Джамаль Хашогги был убит группой саудовских агентов, прибывших в Стамбул специально для осуществления операции

США намерены обнародовать засекреченный прежде доклад спецслужб, в котором, как ожидается, содержатся прямые обвинения против кронпринца Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Белый дом заявил, что президент Джо Байден, который внимательно ознакомился с докладом, собирается в ближайшее время говорить с саудовским королем, отцом принца Салмана.

Джамаль Хашогги, покинувший Саудовскую Аравию из-за преследований со стороны властей, был жестоко убит в октябре 2018 года в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда пришел за новыми документами.

Сначала саудовская сторона утверждала, что журналист покинул здание консульства невредимым, потом выдвигала различные версии его гибели, затем признала, что он был убит, но непреднамеренно, а в ходе спонтанной потасовки с сотрудниками консульства. И лишь через несколько недель после случившегося прокуратура страны заявила, что убийство было умышленным.

Турецкая полиция провела доскональное расследование. Практически сразу кронпринца Мухаммеда бин Салмана стали называть заказчиком убийства. Эр-Рияд категорически отрицает причастность наследника престола к преступлению.

В декабре 2019 года суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Хашогги к смертной казни и еще троих - к длительным тюремным срокам. Однако в сентябре 2020-го смертные приговоры были изменены на 20 лет тюрьмы.

Турецкое следствие установило, что Джамаль Хашогги был убит зверски. После смерти его тело расчленили, и останки до сих пор не найдены.

Что известно о докладе?

В комментарии агентству Рейтер неназванные источники в правительстве США сказали, что в докладе, который будет опубликован в четверг вечером по вашингтонскому времени, среди прочего, говорится, что наследный саудовский принц как минимум одобрил убийство Хашогги, а вероятно, был и заказчиком.

По их словам, документ составлен в основном на данных, полученных от ЦРУ.

При этом, по мнению некоторых СМИ, в частности, телеканала NBC News, особой сенсации от доклада ожидать не стоит. Еще в 2018 году ЦРУ заявляло, что располагает доказательствами причастности кронпринца.

Трамп и бин Салман Reuters Дональд Трамп в свое время говорил, что ЦРУ лишь высказывало предположения о причастности бин Салмана к убийству Хашогги

Тогда эту тему подхватили все центральные американские издания, однако позднее Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом, заявил, что пресса не так поняла. Он настаивал, что ЦРУ лишь высказывало предположения, но не приходило ни к каким выводам.

Доклад, появления которого ждут в четверг, действительно составлен давно. Но администрация Трампа уделяла большое внимание нормализации отношений с Эр-Риядом и отклонила запрос на его обнародование.

Однако новый президент США Джо Байден занимает более жесткую позицию в вопросах ближневосточного партнерства, и публикация доклада является частью его новой стратегии.

Кто такой Мухаммед бин Салман

35-летний Мухаммед бин Салман является фактическим правителем саудовского королевства. Его отцу, королю Салману, 86 лет, и он давно неофициально передал существенную часть полномочий своему старшему сыну.

В 2019 году, когда уже было доподлинно установленно, что в операции по убийству Хашогги участвовали саудовские спецслужбы, кронпринц заявил, что, как лидер Саудовской Аравии, чувствует на себе полную ответственность за гибель журналиста, особенно с учетом того, что в деле замешаны люди, работавшие на правительство страны.

Мухаммед бин Салман Getty Images Мухаммед бин Салман - фактический правитель Саудовской Аравии, несмотря на то, что трон все еще занимает его отец

Свою причастность к убийству он продолжает категорически отрицать, хотя многие эксперты указывают на то, что Хашогги был его личным врагом.

Джамаль Хашогги уехал из Саудовской Аравии в США под давлением властей. Он критиковал кронпринца за преследования диссидентов и политических оппонентов, писал о том, что неугодные бин Салману люди просто исчезают.